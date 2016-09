EU, da: Renzi tar en Cameron

Kommentar Søndag 4. desember avgjør italienerne om de skal kaste statsministeren og følge Storbritannia ut av EU.

Spørsmålet Italia skal ta stilling til i folkeavstemningen handler om en grunnlovsreform som allerede er vedtatt i nasjonalforsamlingen, men som også krever folkets ja.

Opposisjonen har imidlertid gjort valget til et tillitsvotum – for eller imot den EU-vennlige Matteo Renzi.

Nådestøt

Det kan statsminister Renzi takke seg selv for. I et anfall av hybris rakk han å knytte det forestående valgresultatet til egen person, slik også britenes David Cameron gjorde i forkant av Brexit-avstemmingen. Og på samme måte som Cameron prøvde å vri seg unna da meningsmålingene begynte å butte imot, forsøker Matteo Renzi nå å bagatellisere tidligere uttalelser.

Cameron falt for eget grep og måtte gå av.

Dermed ser en samlet opposisjon 4. desember først og fremst som en beleilig mulighet til å kvitte seg med den sosialdemokratiske regjeringssjefen.

Konservative politikere som ideologisk har vært sterkt for å fjerne lammende byråkrati og fordyrende forvaltningsnivåer, argumenterer nå mot seg selv for å kunne gi Renzi nådestøtet.

Symptomatisk

Hvor enøyd og lite prinsipiell debatten om grunnlovsreformen er på høyresiden, viser eksemplet med CNEL. Det såkalte Nasjonalrådet for arbeid og økonomi er en utdatert konstruksjon fra det sosialistiske Etterkrigs-Italia. En byråkratisk mastodont med egen kongress på 64 medlemmer og offentlig oppnevnt president som i sum koster italienske skattebetalere ca. 200 millioner kroner i året.

Det opprinnelige mandatet var å gi råd og komme med innspill til arbeidslivet. Funksjoner som hadde en misjon da Italia skulle gjenoppbygges, men som i et moderne samfunn er overtatt av selvstendige arbeidsgiverforeninger, fagforbund, politiske partier, næringslivsorganisasjoner og ulike interessegrupperinger.

Renzi ønsker å avvikle CNEL som et ledd i reformarbeidet der han også vil oppheve landets 110 provinser, et eget forvaltningsnivå mellom regionen og kommunen, omtrent som vår fylkeskommune.

Å fjerne ett eller flere ledd i den offentlige og tungt byråkratiske beslutningsprosessen – Italia har også et mellomnivå som kalles distrikt – har vært en fanesak for italienske høyrepartier i en årrekke. Likevel velger de altså å motarbeide forslaget når det nå endelig kommer, og det er tverrpolitisk mulighet til å få det gjennomført.

Suget etter å felle statsministeren overgår viktigheten av å få gjennomslag. Noe som for så vidt er symptomatisk for den politiske situasjon i et land som har hatt 63 regjeringer siden 1945.

Anti EU

Sammen med EU-motstanderen Beppe Grillos protestbevegelse Movimento 5 Stelle, eller Femstjernerbevegelsen (M5S), utgjør opposisjonen en stadig sterkere motmakt som mobiliserer heftig mot grunnlovsreformene. Faktisk så kraftig at de godt kan lykkes med å velte Renzis sentrum/venstre-regjering.

Da er det kort vei til nyvalg. Dersom den selverklærte klovnen Beppe Grillo holder frem som han stevner i dagens politiske medvind, kan han fort bli den som bestemmer hvem som skal regjere Italia.

Selv kan han ikke inneha noen formell posisjon siden han er dømt for uaktsomt drap. Men i kretsen av høyrepopulister, idealister, intellektuelle og generelt misfornøyde han omgir seg med i det uformelle partiapparatet finnes det mange som deler hans antipatier mot EU, eliten og de etablerte politiske partiene.

Krympe Senatet

Et hovedanliggende i Matteo Renzis masterplan er å gjøre slutt på det italienerne har kalt bicameralismo perfetto, det perfekte tokammersystem, der enhver lov må vedtas ordrett, likelydende, både i underhuset og i Senatet, innenfor en og samme periode.

Konsekvensen er langtekkelige prosesser der lovforslag kan obstrueres, manipuleres og saboteres. Slik daværende statsminister Silvio Berlusconi angivelig sørget for da han halet ut en ny skattelovgivning akkurat så lenge at den ikke fikk noen innvirkning for ham og hans forretningsvirksomhet.

Renzi vil redusere Senatet fra 315 til 100 medlemmer, og erstatte dagens direktevalg av senatorer med en representativ oppnevnelse fra regionalparlamentene og en gruppe bestående av landets ordførere. I lovsaker vil deres innflytelse være kun rådgivende, noe som gjør Deputertkammeret (underhuset) til en reell og mer effektiv lovgivende forsamling.

Modernisere Italia

Matteo Renzi har forberedt dette helt siden han tok over som statsminister i februar 2014. Det uttalte målet har hele tiden vært å skape et moderne og mer tidsriktig Italia, også organisatorisk, slik at det kan la seg gjøre å gjennomføre arbeidslivsreformer og økonomiske reformer når det er nødvendig, ikke fem år etterpå.

I motsetning til statsministre som har regjert på grunnlag av uro, ønsker Renzi seg politisk stabilitet. Det er det motsatte av hva hans motstandere nå legger opp til.

EU-paradokset

Et paradoks er unektelig hvordan Matteo Renzi bruker EU som huggestabbe for å redde eget skinn, og sannsynligvis unionen selv.

Ved å angripe både Brussels nedskjæringsdoktrine overfor eurolandene i sør samt EUs migrasjonspolitikk, håper han å nøytralisere hjemlige euroskeptikere og frata spesielt Beppe Grillo initiativet.

Selv om EU-toppene sikkert irriterer seg over de nye toner fra den alltid velkledde og dannede bråkmakeren i Roma, innser de hvor viktig det er at han vinner denne folkeavstemningen.

Italia er først ut i en serie valg som i løpet av neste år kommer til å utfordre de etablerte politiske systemene i Frankrike, Tyskland og Nederland.

Faller Rom, faller alt, som det en gang het.