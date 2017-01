Ut med Oslo- inn med Trump

Kommentar I år kan siste rest av arven fra Oslo-avtalen bli oppbrukt. 2017 kan bli et like avgjørende historisk vendepunkt i Midtøsten som tre andre milepæler det siste hundreåret.

I 1917 kom Balfour-erklæringen om et jødisk hjemland, i 1947 vedtok FN opprettelsen av Israel og etter krigen i 1967 okkuperte Israel resten av landområdet vest for Jordanelven. Hendelsene for 100, 70 og 50 år siden har formet det Midtøsten vi ser i dag.

Fredsmekler

Med en ny amerikansk president er forholdet mellom israelere og palestinere på nytt i støpeskjeen. Alt Donald Trump har sagt til nå har gledet Israels høyreside, nasjonalistene og bosetteraktivistene.

Like fullt sier Trump at han vil skape fred mellom israelere og palestinere. Han har utnevnt sin svigersønn Jared Kushner (36) til seniorrådgiver og fredsmekler. Kushner er eiendomsutvikler og kommer fra en ortodoks amerikansk-jødisk familie i New Jersey.

- Hvis ikke han kan skape fred i Midtøsten, er det ingen som kan klare det, sier Trump. Han setter sin lit til at en mann uten politisk eller diplomatisk erfaring vil lykkes der alle tidligere amerikanske administrasjoner har mislykkes.

Trump har lovet å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Han har utpekt konkursadvokat David M. Friedman til ambassadør. Friedman har gjort seg bemerket som en sterk tilhenger av israelske bosettinger på den okkuperte Vestbredden.

LES OGSÅ:Trump:Ingen er mer pro-Israel enn meg

Begeistret

Av internasjonale regjeringssjefer er Israels Benjamin Netanyahu blant Trumps mest begeistrede tilhengere. Noe av det første den israelske regjeringen gjorde etter Trumps innsettelse var å godkjenne byggingen av 566 nye hjem for bosettere i Øst-Jerusalem. I går godkjente regjeringen byggingen av 2500 nye boliger på den okkuperte Vestbredden.

Prosjekter som har vært satt på vent i Obamas tid gis nå grønt lys. Netanyahu forventer ingen motstand fra Trump. Etter å ha snakket med den nyinnsatte presidenten på telefon sa Netanyahu at Trump har en «enestående dedikasjon» til Israel, at han selv har et svært varmt forhold og personlige bånd til mannen i Det hvite hus.

Et karaktertrekk de deler er store tanker om seg selv. Netanyahu mener hans personlige tillitsforhold til Trump gjør at bare han kan ivareta Israels interesser, slik Trump later til å mene at bare han kan løse Amerikas problemer.

Netanyahus forhold til Barack Obama gikk fra kjølig til iskaldt. Nå forventer Netanyahu bare solskinn i de israelsk-amerikanske forhold, vel å bemerke så lenge han står ved roret. I neste måned møter han Trump i Det hvite hus.

Hellig by

Jerusalem har vært det vanskeligste av alle tema i tidligere fredsforhandlinger. Som presidentkandidater før ham lovet Trump i valgkampen å flytte USAs ambassade til Jerusalem.

Nå virker det ikke lenger som han har det travelt, men hvis han gjennomfører flytteplanene vil det få en sterk symbolsk betydning. Både israelere og palestinere vil oppfatte det som at USA i praksis anerkjenner Israels annektering av det arabiske Øst-Jerusalem, som kom under israelsk kontroll etter seksdagerskrigen i 1967.

Israel har erklært at Jerusalem er deres udelelige hovedstad. Palestinerne anser byen som hovedstad i en fremtidig palestinsk stat.

LES OGSÅ:Palestinerne ber om norsk hjelp

Flytter grenser

Å flytte USAs ambassade blir som å krysse en grense. Det kan utløse voldsomme reaksjoner på Vestbredden og i store deler av den arabiske verden. Det kan få palestinske ledere til å trekke tilbake anerkjennelsen av Israel. Det var i forbindelse med Oslo-avtalen i 1993 at PLO anerkjente Israel og slik åpnet for forhandlinger om en to-stat løsning.

- Et hvert forsøk på å legitimere den ulovlige israelske annekteringen av byen vil ødelegge utsiktene til en politisk prosess, gravlegge håpet om en to-stat løsning og fyre opp under ekstremisme i regionen og i verden, sier palestinernes president, Mahmoud Abbas.

Israels trenger sikkerhet og sikre grenser, men bosettingene er som snublesteiner på veien mot en to-stat løsning. Siden 1993 har et samstemt internasjonalt samfunn sagt at målet er en to-stat løsning. Offisielt har Netanyahu støttet dette. På den internasjonale Midtøsten-konferansen i Paris tidligere i januar ble gjentatt, men nå som et mantra uten innhold.

Netanyahu sa da at slike konferanser tilhører gårsdagens verden, at morgendagen vil se helt annerledes ut og at den er svært nær. Han tenkte vel på Trump.

Det er svært lenge siden det fantes fremdrift i fredsprosessen. Det har ikke vært forhandlinger siden utenriksminister John Kerry ga opp i 2014. De israelske bosettingene vokser. Det blir stadig mindre å forhandle om.

LES OGSÅ:Netanyahus skarpe kritikk av FN