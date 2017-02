Trump tviler på Israel-løftene

Kommentar Donald Trump har sagt at det ikke finnes noen større Israel-venn enn ham, men nå virker det som presidenten har begynt å tvile på løfter han ga som kandidat.

Statsminister Benjamin Netanyahu vil onsdag bli varmt mottatt av president Trump. Det er deres første møte etter presidentinnsettelsen og mye vil bli sagt om at et sterkt forhold skal bli enda bedre. Et skår i gleden for de begge er at Michael Flynn tirsdag måtte forlate stillingen som nasjonal sikkerhetsrådgiver. Mer enn noen annen har Flynn arbeidet i kulissene for å forberede toppmøtet mellom president og statsminister.

Å utforme Trumps-administrasjonens Midtøsten-politikk er fortsatt et pågående arbeid. Vel plassert i Det hvite hus virker det som om Trump innser at virkeligheten i Midtøsten er langt mer komplisert enn han ga inntrykk av i valgkampen.

Nå haster det ikke med å innfri det symboltunge valgløftet om å flytte USAs ambassade til Jerusalem. Trump er kommet til at nye israelske bosetninger på Vestbredden kanskje ikke er til hjelp for å oppnå fred. Dessuten er det ikke bare å rive i stykker atomavtalen med Iran.

Trump gikk skarpt i rette med Obama-administrasjonen før jul da USA avsto fra å stemme over en FN-resolusjon som kritiserte nye israelske bosettinger på Vestbredden. Snart skulle Israel få en virkelig venn i Det hvite hus. Netanyahu oppfattet dette som et grønt lys for å bygge flere tusen nye israelske boenheter på okkupert palestinsk område. Samtidig nominerte Trump en ny ambassadør til Israel som er en varm tilhenger av israelske bosettinger i palestinsk område.

Trump har ennå ikke offisielt tatt noe standpunkt til bosettingene, bare uttrykt forsiktig skepsis. Nå er ikke Trump lenger opptatt av å markere et brudd med tidligere presidenten, men snarere å forsikre om at USAs ønske om fred mellom israelere og palestinere består. Tiden svinner raskt for å redde visjonen om en to-statsløsning. Den siste muligheten kommer på Trumps vakt. De som vil fortsette en storstilt utbygging på okkupert land ønsker ingen to-statsløsning. Tiden arbeider for dem.

Den republikanske senator Bob Corker gir til Politico et interessant innblikk i den voksenopplæring om Midtøsten som finner sted i Det hvite hus. Trump ville kunngjøre flyttingen av USAs ambassade til Jerusalem, bokstavelig talt i første minutt etter maktovertakelsen. Det var før Trumps team forsto hvilke reaksjoner det ville utløse i den arabiske verden. Etter hvert fikk etter hvert «en større forståelse av noen av de kompleksiteter som finnes», sier Corker.

Ja, Midtøsten er komplisert. Handlinger får konsekvenser. Flytting er utsatt på ubestemt tid.

