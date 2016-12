Nei til Israel-boikott

Leder Bystyret i Trondheim vedtok nylig å boikotte Israel, nærmere bestemt varer og tjenester som produseres i bosetninger i okkuperte palestinske områder.

Forslaget ble støttet av en rødgrønn allianse bestående av Ap, SV, MDG og Rødt, mens høyre- og sentrumspartiene stemte mot. Utenriksdepartementet vurderer nå om dette kommunale vedtaket er i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.

Vi mener svaret må bli et klart nei, av tre årsaker. For det første er det ikke norske kommunepolitikeres oppgave å drive utenrikspolitikk. Slike vedtak skader Norges muligheter for å spille en aktiv rolle i et konfliktfylt område. Dessuten er boikott feil virkemiddel hvis man virkelig ønsker å skape større tillit mellom israelere og palestinere.

Trondheim bystyre vil få det svært travelt hvis de ønsker å boikotte alle land som opptrer kritikkverdig, men ingenting tyder på at de vurderer sanksjoner mot all verdens diktaturstater. De velger i stedet Israel, som er noe så sjeldent som et demokrati i Midtøsten. Boikottvedtaket er uttrykk for en urovekkende negativ særbehandling av Israel. Den økonomiske betydningen er minimal ettersom få norske kommuner kjøper varer fra bosettingene. Boikotten er kun en politisk symbolhandling. Den har ingen positiv effekt, bare negative.

Vi kritiserer også Israels okkupasjon av palestinske områder og begge parters manglende forhandlingsvilje. Vi deler uroen over en farlig og fastlåst situasjon. Da er ikke boikott det rette svar. I stedet bør Norge ta opp direkte med israelske myndigheter det som er kritikkverdig. I stedet for å brenne broer til den ene part, bør vi legge til rette for en mer konstruktiv dialog.

Norge er en viktig bidragsyter til de palestinske myndighetene. Vi har politisk dialog og samhandel med Israel. Vi trenger begge kanaler hvis Norge skal kunne spille en konstruktiv rolle.

I 2005 vedtok Sør-Trøndelag fylkeskommune å boikotte Israel. Den daværende Stoltenberg-regjeringen anså det som lovstridig. Det nye boikottvedtaket i Trondheim er ikke like generelt, men like uansvarlig. Vi forventer at utenriksminister Børge Brende sørger for å rydde opp i Trondheims mislykkede forsøk på å drive utenrikspolitikk.

