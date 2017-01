Mens Netanyahu venter på Trump

Kommentar I samme øyeblikk som statsminister Benjamin Netanyahu drøm går i oppfyllelse hjemsøkes han av spøkelser fra fortiden.

Om to uker innsettes Donald Trump. «Bibi» Netanyahu får en edsvoren venn i Det hvite hus. Det innleder et stormvarsel i internasjonal politikk. Det gamle skal rives ned og sterke menn skal rydde opp. Netanyahu vil gjerne være medlem i den klubben.

Følge pengene

Trump og Netanyahu utveksler meldinger om gjensidig beundring. Netanyahu har telefonsamtaler med Russlands president Vladimir Putin to ganger i løpet av en uke. Hvis Putin og Trump innleder avspenning, kan Netanyahu høste noen av fruktene, om han spiller sine kort godt.

Frukten kan også vise seg å smake bittert. Det som formørker dagen for Netanyahu er en ubeleilig og potensielt farlig korrupsjonsgransking. Mandag ble statsministeren avhørt i tre timer av politiet. Han måtte forklare seg om mistenkelige funn som er gjort i løpet av flere måneders møysommelig gransking, inkludert avhør av flere titalls vitner i inn- og utland.

Stilt overfor bevismaterialet ga til slutt justisminister Avichai Mendelblit grønt lys. Etterforskerne fikk tillatelse til å utspørre Netanyahu om enkelte av forholdene på en lang liste med anklager om økonomiske uregelmessigheter.

For Netanyahu er saken i beste fall brysom og i verste fall ødeleggende.

– Dere kan vente med feiringen, sier Netanyahu til sine kritikere. Etterforskningen vil ikke føre noe sted, mener han. Rett og slett fordi det ikke er noe å ta ham for.

Selvsikker

Netanyahus selvsikkerhet kan skyldes at han aldri tidligere er blitt felt, til tross for gjentatte påstander om små og store økonomiske uregelmessigheter. Alt preller tilsynelatende av mot mannen som har vært Israels statsminister to ganger, fra 1996–99 og etter 2009. Av sine egne beskrives prosessen som en konspirasjon utpønsket av venstreradikale journalister og jurister.

Det store spørsmålet er om påtalemyndigheten finner grunnlag for å ta ut tiltale. Særlig to saker skal være problematiske for Netanyahu, ifølge israelske medier. Det ene er påstander om at han skal ha mottatt upassende gaver eller ulovlige goder fra israelske og utenlandske forretningsfolk. Om det andre forholdet er lite kjent, men det skal involvere statsministerens kontakt med en kjent israelsk forretningsmann.

Selv om Netanyahu hverken skulle bli tiltalt eller dømt kan prosessen føre til at han taper velgernes støtte. Jeg har dekket mange israelske valg og erfart at velgerne ikke har særlig høye tanker om sine politikere. Israels politikk er ikke noe for svake sjeler. Dette er hard og usentimental realpolitikk.

Som kommentator Ido Baum skriver i avisen Haaretz har alle israelske statsministre de siste tiårene blitt utsatt for granskinger eller politietterforskninger. Netanyahus forgjenger, Ehud Olmert, ble dømt til 18 måneders fengsel for økonomiske lovbrudd.

For velgere på høyresiden fremstår Netanyahu som en tøff og handlekraftig leder. De trenger ikke å like ham. Det holder med at han inngir respekt. Men tillit kan raskt forsvinne hvis det fester seg et inntrykk av at han har misbrukt sin stilling.

Saken illustrerer også noe som er positivt for Israel. Landet har et uavhengig rettsvesen og en kritisk presse. Det er en ingen selvfølge i Midtøsten, det er et bemerkelsesverdig unntak.

Sårbar

Donald Trumps høyeste prioritet i utenrikspolitikken ser ut til å være et forbedret forhold til Russland. Samtidig sier Trump at han vil klare det ingen før ham har klart, å skape fred mellom israelere og palestinere. Hvordan det skal skje ved bare å fri til den ene part er et stort mysterium.

Haukene i det republikanske parti er skeptiske til russisk tilnærming, og israelske kommentatorer spekulerer i om Netanyahu kan hjelpe Trump i å legitimere en omfavnelse av Putin. Høyresiden i amerikansk politikk lytter til Netanyahu. Men det virker ikke som Netanyahu trenger å opparbeide bonuspoeng hos den påtroppende administrasjonen i Washington. Trump ser ut til å innfri alt Netanyahu kan drømme om.

– Vær sterk, Israel. 20. januar kommer snart, skrev Trump på Twitter etter at USA nylig avsto fra å legge ned veto i FNs sikkerhetsråd mot en resolusjon som krevde stans i israelske bosetninger på Vestbredden.

Netanyahu har ventet lenge på Obamas etterfølger. Samtidig innhentes han av fortiden. Granskingen gjør ham politisk sårbar. Det passer dårlig i klubben av sterke menn.

