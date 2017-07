Ikke frustrasjon, men indoktrinering

Debatt Norske bistandspenger har gått til et senter oppkalt etter en kjent terrorist.

RAPHAEL SCHUTZ, Israels ambassadør i Norge

Vi har siden september 2015 vært vitne til en ny fase i palestinsk vold og terror. Angrepene er hovedsakelig utført av uorganiserte personer. Modus operandi er knivstikking, vanligvis begått av unge mennesker med tilfeller helt ned i 11-12-års alderen. Bil- og skyteangrep er også vanlig, noe som flere enn 200 slike terrorangrep på nærmere 2 år vitner om. En utbredt forklaring, ofte fra lokale «eksperter», er at volden er et resultat av palestinsk frustrasjon som bunner i den vedvarende konflikten med Israel. Dette er en praktisk klisjé som passer den vanlige svart-hvit-fortellingen av den israelsk-palestinske konflikten. Israel innehar skurkerollen, mens palestinerne er uten skyld og plasseres i en offerrolle der de ikke stilles til ansvar, uansett handling. Ansvaret for palestinsk vold faller på Israel.

For ikke lenge siden ble det avdekket at norske bistandspenger hadde gått til byggingen av et kvinnesenter som ble oppkalt etter en beryktet terrorist. Episoden er en passende anledning til å se nærmere på den utbredte frustrasjons-klisjeen.

Dalal Mughrabi var en av terroristene som i 1978 tok kontroll over en taxi og to israelsk busser og drepte 37 sivile, mange av dem barn. Mughrabi glorifiseres ved at senteret ble oppkalt etter henne, og budskapet er krystallklart: hun er en rollemodell.

Glorifiserer terror

Dette er ikke et enkelttilfelle: offentlige bygninger, gater, torg blir systematisk oppkalt etter terrorister som har drept hundrevis av israelere. Terroristene som soner i israelske fengsler blir sjenerøst kompensert av palestinske myndigheter. Utbetalingen øker i sammenheng med hvor blodig forbrytelsen er - jo flere israelere som blir myrdet, desto større blir utbetalingen. Nærmere 10 milliarder har i løpet av de siste 4 årene blitt utbetalt av palestinske myndigheter, som betaler betydelig mer til gjerningsmennene, enn til lærere og politi.

I en atmosfære der hatindoktrinering er en integrert del av omgivelsene, og terrorisme blir glorifisert og økonomisk kompensert, kan det ikke komme overraskende på at det fører til tap av liv på palestinsk side.



Indoktrinering og oppfordring til terror og vold, avler terror og vold. Det er tilfellet når IS gjør små barn til drapsmaskiner, eller når europeiske statsborgere slakter ned folk i Paris eller Nice etter å ha blitt hjernevasket i lokale moskeer og via sosiale medier. Det kan få lignende konsekvenser når palestinske myndigheter oppkaller et kvinnesenter etter Mugrabi. De ovenfor nevnte tilfellene er produkt av indoktrinering, ikke frustrasjon.

Det norske utenriksdepartementet reagerte upåklagelig da saken ble kjent, og krevde at midlene ble tilbakebetalt. Å ta tak i et enkelttilfelle er ikke tilstrekkelig. Hatkulturen fremmet av palestinske myndigheter må adresseres i større grad. Hvis det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, ønsker å bidra på en mer konstruktiv måte, bør oppmerksomheten i større grad rettes mot terrorglorifiseringen som gjennomsyrer det palestinske samfunnet.