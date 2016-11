«For Norge er forholdet til Israel avgjørende for at vi blir oppfattet som en relevant spiller i Midtøsten»

Kommentar Den fastlåste fredsprosessen i Midtøsten har åpnet opp for en fornuftig, men krevende nyorientering i norsk Israel-politikk.

KOMMENTAR: ERLEND SKEVIK

De siste årene har det skjedd en stille revolusjon i forholdet mellom Norge og Israel.

Mens samtalene mellom norske og israelske diplomater og politikere tidligere handlet nesten utelukkende om Palestina-konflikten, er det i dag næringslivssamarbeid og innovasjon som preger dialogen og arbeidet ved den norske ambassaden i Tel Aviv.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Helt siden det historiske håndtrykket mellom Yasser Arafat og Yitzhak Rabin foran Det hvite hus i 1993 har norske utenriksministre, og ikke minst Midtøsten-byråkratene i UD, drømt om at Norge igjen kan spille en avgjørende rolle for å avslutte «alle konflikters mor». Som leder av Giverlandskomiteen er Norge fortsatt en sentral aktør arbeidet med å få den fastlåste fredsprosessen mellom Israel og palestinerne tilbake på sporet. Likevel er det nå en økende erkjennelse, selv blant Oslo-avtalens aller staeste forsvarere i Utenriksdepartementet, at løsningen på Israel-Palestina-konflikten ikke går gjennom Oslo. Det har åpnet opp for en ny og bredere tilnærming i det norske forholdet til Israel.

Under den rødgrønne regjeringen var forholdet mellom Norge og Israel tidvis på frysepunktet. Daværende SV-leder og finansminister Kristin Halvorsens pinlige boikott-utspill skapte kraftige reaksjoner i Jerusalem og bidro til å bekrefte den israelske høyresidens bilde av Norge som fiendtlig innstilt til den jødiske staten. Senere bidro utenriksminister Jonas Gahr Støre til å forsure forholdet med flere oppsiktsvekkende harde utfall.

Sundvolden-erklæringen ga forsiktige signaler om endring i Norges forhold til Israel. Her slår regjeringen fast at den «vil legge til grunn en balansert holdning til Midtøsten-konflikten». Som sine forgjengere har Børge Brende vært tydelig i kritikken av israelske bosetninger, men tonen og styrken i angrepene har vært en annen.

Enda viktigere enn den dempede retorikken er det likevel at fokuset for norsk Israel-politikk er radikalt endret. Norges ambassadør til Israel, Jon Hanssen-Bauer, bekrefter linjeskiftet i et intervju med storavisen Jerusalem Post nylig. Samtidig innrømmer han at nordmenn har «mistet noe i sin forståelse av Israel» gjennom det ensidige fokuset på palestina-konflikten. Det er en svært interessant erkjennelse fra en av de viktigste premissleverandørene for norsk Midtøsten-politikk de siste 20 årene.

Nettopp denne ensidigheten har vært noe av det som har vært tyngst å svelge for israelerne, som blant annet har savnet internasjonal anerkjennelse for det revolusjonerende arbeidet landet gjør innenfor innovasjon og gründerskap.

Israel fremstår her som et av de mest spennende landene i verden akkurat nå. På viktige områder som cybersikkerhet er landet verdensledende. Bare USA har flere oppstartsbedrifter per innbygger enn Israel, og landet har flere selskaper på den amerikanske Nasdaq-børsen, enn hele Europa til sammen, ifølge tall fra Norsk-Israelsk handelskammer.

I løpet av de siste to årene har handelen mellom Norge og Israel økt med nærmere 30 prosent. For Israel er Norge en svært attraktivt samarbeidspartner, spesielt på energisektoren. Når det gigantiske gassfeltet Leviatan kommer i produksjon vil Israel bli en betydelig gasseksportør. Da energiminister Tord Lien besøkte Israel tidligere i høst understreket han mulighetene et økt samarbeid på dette området gir for begge land. Samtidig minnet også han om at «Israel ikke bare er konflikten med palestinerne».

For Norge er forholdet til Israel avgjørende for at vi blir oppfattet som en relevant spiller i Midtøsten. Også derfor er det fornuftig med en bredere tilnærming. Samtidig er ikke økt næringssamarbeid med en okkupasjonsmakt på noen måte uproblematisk. Det krever blant annet at Norge fortsetter å være tydelige på at de folkerettslige spørsmålene rundt tilgangen til naturressursene avklares.

Regjeringen må finne den rette balansen mellom dialog og samarbeid og nødvendig kritikk av menneskerettighetsbrudd mot palestinerne og den israelske regjeringens manglende forhandlingsvilje. De siste årene har fredsprosessen vært fullstendig fastlåst, og en palestinsk stat virker mer urealistisk enn på svært lenge. Årsaken er sammensatt, men Netanyahu-regjeringen må bære et betydelig ansvar. Mens Norge og andre giverland har brukt millioner av dollar på å bygge opp palestinske statsinstitusjoner bidrar stadig nye israelske bosettinger effektivt til å undergrave mulighetene for en palestinsk stat.

Samtidig er sterke krefter innenfor Netanyahus eget kabinett uttalte motstandere av en slik stat. Leder for høyrepartiet Bayit Yehudi, utdanningsminister Naftali Bennet, var blant dem som feiret Donald Trumps valgseier med å slå fast at tostatsløsningen nå er død.

I dette urolige farvannet skal norske myndigheter og private selskaper nå forsøke å manøvrere. Det gir store muligheter, men er samtidig en krevende øvelse.