Et barn vokste opp i Nasaret

Kommentar NASARET (VG) Et barn er født i Betlehem. I en stall. Barnet vokste opp og ble en mann hos en fattig snekker i en perifer landsby.

– Kan det komme noe godt fra Nasaret, spør Natanael i Johannesevangeliet.

Natanaels skepsis var forståelig. Det var vanskelig å tro at Nasaret skulle fostre noe stort. Israels konge? Guds sønn? Nasaret var så fjernt som mulig fra datidens makt og samfunnselite. Men mannen fra Nasaret skulle komme til å forandre verden og milliarder av menneskers liv. En av de første var Natanael. Han møtte Jesus, bokstavelig talt.

Den hvite byen

I følge evangelisten Lukas dro Josef fra Nasaret i Galilea til Betlehem i Judea sammen med Maria som ventet barn.

For dem må det ha vært en strabasiøs reise. Tegneren og jeg reiser motsatt vei, fra Jerusalem til Nasaret, på en firefelts motorvei. Det tar bare et par timer. Vi passerer fruktbare jordbruksområder ved kysten før vi ser fjellene i Galilea. Den hvite byen på høyden, Nasaret, er synlig i mils omkrets.

Nasaret er pyntet til jul. Det er lysdekorasjoner, kunstige juletrær og oppblåsbare julenisser overalt i de trange gatene i gamlebyen. En gammel mann med nisselue og trekkspill forlanger en dollar for at vi skal ta bilde av ham. På kafeene drikkes det arabisk kaffe, te med kanel eller nypresset granateple-juice.

Jesus ble ikke akseptert i egen by. Han provoserte dem. Da han talte i byens synagoge, spurte folk: Er ikke dette Josefs sønn? Hvem trodde han at han var? Alle ble rasende, skriver Lukas. De ville styrte ham utfor et stup i hjembyen. Men som Jesus sa:

– Ingen profet blir godt mottatt på hjemstedet sitt.

På alle tungemål

I dag er historiene om Jesus en uatskillelig del av Nasaret. Byen lever av historien om Jesus som hver dag fortelles på ny i byens kirker, og av guider på mange tungemål for tilreisende fra hele verden. Turisme er byens viktigste inntektskilde. På julaften går den store juleprosesjonen gjennom byens gater.

Men dagens Nasaret er også en stor arabisk by i Israel, preget av store endringer og ulmende konflikter. I dag bor det om lag 85 000 mennesker i Nasaret, som er den største arabiske by i Israel.

Bønnerop fra moskeene avløses av kirkeklokkene fra Bebudelseskirken, stedet hvor Maria i følge evangeliet ble fortalt av engelen Gabriel at hun skulle føde en sønn, og kalle ham Jesus. Her finnes 30 kirker og klostre, som representerer et vidt spenn av kirkesamfunn, i tillegg til moskeer og synagoger.

Nasaret er flerkulturell, moderne og tradisjonell på samme tid. I det som hovedsakelig var en kristen by er muslimene i dag i flertall. En ny og moderne jødisk bydel, Øvre Nasaret, ligger i forlengelsen av den gamle arabiske byen. Befolkningene er voksende, men andelen kristne palestinere er synkende.

De ulike religiøse gruppene lever som regel sammen i fred. Men da muslimer på 1990-tallet ønsket å bygge en stor moske rett foran Bebudelseskirken, det største kirkebygg i Midtøsten, og det utløste sterke protester og bråk. Planene ble senere lagt bort.

For et år siden ble fem palestinere fra Nasaret med israelsk statsborgerskap arrestert av den israelske sikkerhetstjenesten. De skulle ha sverget troskap til den såkalte islamske staten (IS) og drevet våpentrening.

På et sted hvor man kan oppleve at tiden står stille, våkner man raskt til dagens virkelighet.

Første menighet

For 2000 år siden reiste Josef, Maria og Jesus tilbake til hjembyen Nasaret, i følge Matteusevangeliet, etter å ha vært flyktninger i Egypt. Oppveksten er lite omtalt, men det har ikke hindret kunstnerne i å forestille seg Jesu oppvekst. Et maleri i Josefs kirke, bygget på stedet der man tror hans arbeidsplass var, viser Jesus ved høvelbenken med Josef som lærer og Maria som tilskuer.

Den hellige familie fremstår som en vanlig familie, som for å understreke det enkle, jordnære og gjenkjennelige. Men snart skulle det skje en forvandling. Det første tegn skjedde i nabobyen Kana.

Jesus var invitert i et bryllup. Maria, som også var gjest, gjorde han oppmerksom på at vertskapet ikke hadde mer vin. Jesus gjorde vann til vin, skriver Johannes.

– Alle andre setter frem den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå, fikk brudgommen vite.

I dag selges vin, markedsført som mirakelvin, i suvenirbutikkene ved kirkene i Kana. Men det er ganske ordinær israelsk vin, bare til høyere pris. Ved Jordanelven, der Jesus ble døpt, selges hellig vann på tilbud. Du får tre flasker til prisen av to.

I de dager, som det heter i juleevangeliet, skal det ha skjedd mange under i landsbyene i Galilea. Det er fortsatt mye å undre seg over i historiene om Jesus. Den lille flokken av disipler ble til en verdensvid kirke med mer enn to milliarder medlemmer. Det er kanskje det største underet.

