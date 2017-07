Dragkamp til venstre

Kommentar En splittet og mismodig bevegelse søker en karismatisk leder som kan utfordre Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Det er nok av kandidater å velge mellom for de 50 000 medlemmene av den israelske Arbeiderpartiet som i morgen kan stemme på sin favoritt. Spørsmålet er om noen av kandidatene har det som skal til for å samle og revitalisere et demoralisert parti.

Den nåværende leder, Isaac Herzog (56), stiller til gjenvalg, men mange mener han for lengst har forspilt sine sjanser. I følge meningsmålingene leder den tidligere fagforeningsleder og forsvarsminister, Amir Peretz (65), foran en håndfull andre håpefulle.

De som mener partiet mest av alt trenger fornyelse og unge krefter ser ikke ut til å bli hørt. Det kan dømme partiet til lange år i opposisjon.

Ettersom Peretz ikke forventes å få minst 40 prosent av stemmene i morgen, blir det en ny valgomgang mellom de to sterkeste. Tidligere miljøminister Avi Gabbay og parlamentsmedlem Erel Margalit er også i tetsjiktet, sammen med Herzog.

Arbeiderpartiet er ikke i nærheten av den oppslutning de hadde da staten Israel var ung. Alle Israels statsministere frem til 1977 kom fra arbeiderbevegelsen. Partiet har hatt statsministere siden, men da som ledere av koalisjonsregjeringer. Bevegelsen har fostret flere av landets mest markante ledere, fra landsfader David Ben-Gurion til Golda Meir, Yitzhak Rabin og Shimon Peres.

Den verste krisen opplevde partiet i 2009 da de kun fikk 13 av 120 plasser i nasjonalforsamlingen Knesset. Personlig rivalisering, utydelig kurs og en generell politisk høyredreining har undergravd partiets oppslutning.

Gjenoppbyggingen har pågått noen år. Optimismen var stor før valget i 2015 da Arbeiderpartiet lå an til å vinne sammen med Tzipi Livnis sentrumsparti Hatnuah. Men på valgdagen klarte Netanyahu å mobilisere høyresiden med skremsler om «arabere som stemte i horder». Nederlaget var tungt å bære for Herzog og hans parti. Han hadde lovet å forene venstresiden og gjøre arbeiderpartiet stort igjen.

I dag er det ingen som peker seg klart ut som partiets redningsmann eller -kvinne. De mest kjente kvinnene i partiet ikke stiller til valg. Tidligere partileder Shelly Yacimovich vil heller bli leder for den israelske fagbevegelsen Histadrut. En ung stjerne i partiet, den tidligere gateaktivisten Stav Shaffir, har ikke latt seg overbevise.

32 år gamle Shaffir ble Israels yngste parlamentariker da hun tok plass i Knesset i 2013. Hun målbar unge israeleres protest mot et samfunn med økende ulikhet. Hennes skarpe oppgjør med israelsk høyreside i Knesset er blitt hits på You Tube. Hennes sterke sosiale engasjement og kamp mot korrupsjon og for større innsyn har gjort henne til en ettertrakter taler i liberale fora i inn og utland.

Jeg har møtt henne til intervjuer i to tidligere valgkamper, sist under en stormfull debatt på et college i det sentrale Israel. Jeg bemerket at hun evner å provosere andre og mer etablerte politikere:

-De står foran tenåringer og forteller løgner.De er ikke bare at de ikke har utrettet noe i regjering, de har gjort skade. Jeg avslører deres løgner, det er min jobb. Vi som er unge er lei av å høre på tullprat. Jeg forteller sannheten. Og som du ser. De liker det ikke.

På kort tid har hun satt tydelig spor. Tidligere statsminister Ehud Barak skal tidligere i år ha oppsøkt Stav Shaffir og innstendig bedt henne stille til valg som leder, ifølge avisen Yediot Aharonot. Barak skal i møtet ha omtalt sitt parti som «gammelt og slitent», med et akutt behov for ungt og energisk lederskap. Hans ønske ser ikke ut til å bli innfridd denne gang.

Hva vil det bety for konflikten mellom israelere og palestinere om Arbeiderpartiet vinner regjeringsmakt? Partiet fastholder visjonen om en to-statsløsning og Herzog har tidligere lovet forhandlinger uten vilkår. Men ingen nye modige ideer er blitt lansert i valgkampen.

Arbeiderpartipolitikerne Rabin og Peres sto sentralt i Oslo-avtalen, men veien førte ikke frem til målet. Det var høyresidens Menachem Begin som fremforhandlet en fredsavtalen med Egypt og hauken Ariel Sharon som gjennomførte Israels tilbaketrekning fra Gaza.

I dag styrer Netanyahu takket være støtten fra ytre høyre og ortodokse religiøse partier. Han har fått hjelp av en splittet og utydelig opposisjon. Arbeiderpartiet må finne seg selv. De eier historien, men mangler visjonene.