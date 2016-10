Piratenes største triumf

Kommentar Seieren er innen rekkevidde for Islands pirater. De ligger an til å vinne lørdagens parlamentsvalg.

I 60 andre land er piratpartier små og ubetydelige. På Island opplever de en eventyrlig suksess. De er på kort tid blitt landets største parti og holder stø kurs mot regjeringsmakt.

Det er ikke godt å si hva det betyr for Island. Piratpartiet er mer opptatt av å fordele makt enn å utøve den. De går til et valg på et program som i beste fall kan beskrives som vagt. Et av de få konkrete løftene er gratis tannhelsetjeneste. For øvrig er programmet ganske tannløst. Men Piratene er tilhengere av direkte demokrati og velgerne bør forberede seg på hyppige folkeavstemminger.

Bevegelsen startet i Sverige for ti år siden med et enkelt mål, å endre opphavsrettighetene på Internett. For Piratpartiet handler det meste fortsatt om Internett, om bedre tilgang og større frihet. Politikk utformes ved hjelp av et online-stemmesystem. I de store spørsmål, som Islands forhold til EU, tar ikke Piratpartiet stilling. Og de vil verken plassere på høyre eller venstre fløy.

LES OGSÅ: Historielærer vant presidentvalg

Medlemskapsforhandlinger med EU ble lagt på is i 2013, men spørsmålet om Islands tilknytning består. Folket er splittet. I en ny måling sier nær 70 prosent at de ønsker en folkeavstemming om forhandlingene bør sluttføres, samtidig som et flertall sier nei til medlemskap i dag. Piratpartiet er verken for eller mot, bare svært begeistret for folkeavstemminger. Når politikerne ikke vil styre får islandske velgere det travelt.

En meningsmåling gjennomført av Universitetet på Island oppgir at Piratpartiet vil bli størst med 22,6 prosent av stemmene. Uavhengighetspartiet, et sentrum-høyre parti, blir nest størst med om lag 21 prosent oppslutning. De under 40 år har Piratpartiet som førstevalg. Velgere over 40 år går for Uavhengighetspartiet. Partiet forsøker å fremstille seg som det trygge og forutsigbare valg.

Det eneste som er forutsigbart er at det bli krevende å bygge en regjeringskoalisjon etter valget. Store velgergrupper forlater de etablerte partiene til fordel for et rikt utvalg av protestpartier.

Økonomisk er Island i ferd med å reise seg etter den store bank-kollapsen for snart ti år siden. De politiske konsekvensene er mer langvarige. Island velger det ukjente fremfor det altfor velkjente politiske etablissement.

LES OGSÅ KOMMENTAREN:Med kurs for seier