Viktig markering

Kommentar Det er opp til det store flertall av fredelige muslimer, de som også utgjør den aller største gruppen av ofre for islamistisk terror, å vise at jihadistisk terror ikke har noen plass i islam

I et opprop undertegnet av 130 imamer i England, sier gruppen at de ikke vil avsi de tradisjonelle bønnene eller utføre de tradisjonelle muslimske ritualene ved begravelsen til terroristene som drepteog skadet uskyldige mennesker på London Bridge i pinsehelgen. «Det er fordi slik utilgivelige handlinger er fullstendig i strid med Islams høyeste lære».De oppfordret andre imamer til å følge deres eksempler. Gruppen skal inkludere både shia og sunnimuslimer- de to hovedretningene innenfor islam. Utspillet er en forsterkning av reaksjonen til Manchester Central Mosque, som nektet å ha noe å gjøre med begravelsesseremonien til massedrapsmannen Salman Abedi. Islamske lover krever at en person begraves raskest mulig etter at man er død, helst innen de første 24 timene.

Enkelte har hevdet at dette er en unødig brutal symbolhandling som først og fremst rammer terroristenes pårørende. Vi mener det er en viktig symbolhandling. Terroristene hevder å ofre seg for det eneste sanne islam. At de som mener drapsmennene representerer en pervertering av religionen legger styrke bak påstanden ved å nekte å utføre de påkrevede ritualene, er hardt, men logisk. Drapsmennene søker angivelig egen frelse gjennom andre, uskyldige menneskers død og lidelse. Vi ser ingen grunn til at noen skal føle seg forpliktet til å forestå liturgien som kan gi omverdenen om ikke annet så en slags indirekte bekreftelse på at de døde morderne nå går med sin gud.

De stadige forsikringene om at terror «ikke har noe med islam» å gjøre har vært gjenstand for en lang og til tider ørkesløs semantisk debatt med hissige meninger på begge sider. Selvfølgelig har jihadistisk terror noe med islam å gjøre, så lenge terroristene finner støtte for sine handlinger i islamske skrifter. Men enhver religion kan misbrukes, slik vi i dag ser groteske tilfeller av. Det er opp til det store flertall av fredelige muslimer, de som også utgjør den aller største gruppen av ofre for islamistisk terror, å vise at jihadistisk terror ikke har noen plass i islam. Det kan man gjøre med harde, men tydelige utspill som dette fra de britiske imamene, hvor symbolverdien faktisk er meget viktig.