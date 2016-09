Vi trenger en ny fortelling

Debatt Det er på høy tid at vi begynner å se på muslimer som et sentralt og helt nødvendig organ i kroppen som heter Norge.

MUNIBA AHMAD, jusstudent og skribent

Vi lever i en tid der en anti-muslimsk stemning er på fremmarsj. Forskning viser at muslimer blir syke av islamfiendtlighet. I Norge blir kvinner nektet tjenester på grunn av deres hodeplagg, moskeer blir forsøkt påtent og høyreekstreme grupperinger som Den nordiske motstandsbevegelsen er i vekst.

Muniba Ahmad.

I verden ellers er ikke situasjonen noe bedre. Bare den siste måneden har en muslimsk kvinne blitt påtent i Manhattan, to muslimske kvinner blitt fysisk angrepet mens de rullet barnevogner i Brooklyn, en moské blitt påtent i Florida, en imam og hans assistent blitt myrdet i Ozone Park og en 60 år gammel muslimsk kvinne blitt knivstukket i Queens.

Muslimers redsel er ekte. Den er legitim. Den er her. Nå. Og det må man kunne få si uten å bli forsøkt kuet til taushet gjennom beskyldninger om offermentalitet.

Husk at lidelsen til én minoritet er skadelig for hele samfunnet. Dette handler derfor ikke om å stå opp for muslimer, men om å stå opp for det norske samfunnet.

Politikernes paradoks

I tider som dette skulle man tro at det viktigste fokus til de folkevalgte når det kom til minioritets- og integreringsfeltet handlet om å bekjempe denne trusselen samfunnet vårt står ovenfor.

Men er det tilfellet? Vel, ikke egentlig. Politikerne våre har nemlig hendene fulle med å forby et religiøst plagg tilhørende den utsatte minoriteten.

Og hvor stort paradoks er det ikke at politikerne istedenfor å gi oss løsninger på hvordan de skal få bukt med muslimhat, er med på å tenne mer ild under bålet ved å fremme forbudsforslag mot både det ene og det andre?

For hvis politikerne virkelig tror at deres kontinuerlige problematisering av muslimers tro og utseende ikke har noe med det økende hatet og den fysiske manifestasjon av hatet å gjøre, da makter de ikke å se sammenhenger.

Dessuten finnes det ikke noe større paradoks enn at man med forbudsforslag under mantraet om integrering, faktisk er med på å nære opp under utenforskap.

Hvor er vi på vei?

Norge er virkelig verdens beste land å bo i. Som jeg har skrevet tidligere har vi har en unik harmoni mellom ulike kulturer og religioner i samfunnet vårt, og vi har en spesiell evne til å takle alt med et nærmest unormalt kaldt hodet. På mange måter har Norge vært verdens beste land å være annerledes i, som arrangørene av turbandagen så fint pleier å si.

Dette samfunnet ønsker jeg å bevare for alltid. Det er derfor ikke uten grunn at jeg i det siste har mistet nattesøvnen av å tenke over hvor Norge er på vei.

Et land der utelukkende ett religiøst symbol gjentatte ganger utsettes for et krav om forbud på barneskoler av landets fremste politikere, og hvor til og med Frankrike i teorien er mer prinsipielle enn oss på dette spørsmålet.

Et land der niqab blir forsøkt forbydd i den såkalte «integreringen» og «friheten» sitt navn, uansett om vi godt vet at et forbud mot et plagg som maksimalt kanskje 10 stykker i hele landet bruker, hjelper nada på både integrerings- og frihetsfeltet.

Et land der politikerne våre istedenfor å takle det som faktisk er et problem, nemlig muslimhat, har skapt et problem ut av det som ikke er et eksisterende problem engang, nemlig niqab.

Et land der grunnleggende verdier som personlig frihet og religionsfrihet settes på spill for å sanke inn stemmer.

Et land der alt dette ikke bare gjelder partiene på ytre høyre kant, men hele det politiske spektret.

Bredere problem enn nikab-forbud

Kjære leser, dette handler ikke om å argumentere for eller imot forbud mot religiøse plagg. Dette strekker seg langt utover nikab-debatten. Det norske samfunnet står overfor et mye bredere problem.

Vårt kalde hode er i ferd med å forsvinne. En stygg blanding av trumpismen og aggressiv fransk sekularisme er på vei inn i Norge. Vi har trådt inn i en fortelling jeg skulle ønske vi kunne stå lengst mulig unna.

Hva er denne fortellingen, spør du, kanskje? La oss forestille oss at Norge er en kropp. Muslimer blir hele tiden sett på som en svulst i denne kroppen. Det handler bare om å finne ut av om denne svulsten er godartet eller ondartet. Hvis det er en godartet svulst, flott. Da bare ignorerer vi den og lar den forsiktig ligge der den er. Hvis det er en ondartet svulst, hva skal vi gjøre med den? Hvordan skal vi få den vekk, hvordan skal vi fikse problemet?

Den nye generasjonen muslimer har fått nok av denne fortellingen. Det er på høy tid at vi begynner å se på muslimer som, ikke en svulst, men et velfungerende, sentralt og helt nødvendig organ i kroppen som heter Norge.