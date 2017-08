Norsk presse må lære seg hva islamisme er

Debatt En kjent muslimsk ekstremist kommer til Norge for å advare ungdom mot ekstremisme. Listhaug er våken, mens journalistene sover.

KJETIL ROLNESS, skribent og sosiolog.

«Jo mer jeg leser om Tahir-ul-Qadri, jo mer respekt får jeg for Sylvi Listhaugs konfronterende spørsmål til ham under konferanse mot ungdomsekstremisme før helgen. Det er åpenbart at ul-Qadri ikke bare har 'mumlet' eller 'vært uklar' om dødsstraff for blasfemi.»

Det skrev VGs Anders Giæver på Facebook på søndag, og fikk støtte fra sin egen politiske redaktør, Hanne Skartveit: «Så enig.» Giæver la til: «Vil tro de aller, aller fleste er enige om dette. I hvert fall om man setter seg ned og ser ordentlig på hvem ul-Qadri er.»

Nettopp, og det er ingen grunn til å betvile Giævers eller Skartveits sunne instinkter i møte med totalitære krefter. Men hvorfor har da ikke VG, eller noen annen norsk avis i sommer, sett ordentlig på hvem denne mannen er? Hvorfor sitter pressefolk og googler et par dager etter konferansen?

Tatt til orde for dødsstraff

Alt lå rette for en medievennlig konfrontasjon mellom en islamkritisk innvandringsminister og en internasjonalt kjent og kontroversiell islamsk lederfigur. Pakistanske Qadri er heller ingen tilfeldig innleid predikant. Han er grunnlegger av, og det store åndelige forbilde for, Minaj-ul-Quran, et av de største muslimske trossamfunnene i Norge.

I VGs reportasje fra konferansen heter det: «I innledningen sin sa Listhaug blant annet at han har tatt til orde for dødsstraff som straff for blasfemi, noe blant annet den danske avisen Politiken har skrevet.»

Men hvorfor gå over Skagerrak etter vann? Allerede for 20 år siden advarte Per Lønning mot Qadri og hans organisasjon over en helside i ... VG. Biskopen hadde lest to bøker der den islamske lederen krevde dødsstraff for å vanære Profeten.

Men ikke bare VG-journalister glemmer å sjekke arkivet i egen avis. Dagens Næringsliv trykket i 2004 en stor gravesak om Qadri som idol, pengeinnsamler og forkjemper for en verdensomspennende islamsk revolusjon, et mål også norske medlemmer måtte skrive under på, i en hemmelig pakt. Like fullt opplyste Dagens Næringsliv på fredag at Qadri er «grunnlegger av Minhaj Ul-Quran, en organisasjon som jobber mot ekstremistisk islam».

Religionssosiologen Alexandra Irene Larsen skrev kritisk om den «moderate islamisten» i Morgenbladet og Minerva i anledning Qadris omdiskuterte Danmark-besøk i 2012, der integrasjonsministeren nektet å møtet han. Dette Listhaug har lest. Men ikke journalistene, som er betalt for sånt. Selv ikke når materialet ligger opp i dagen.

Glødende islamist

En video på YouTube dokumenterer med all tydelighet hvordan Qadri snakker med to tunger, én for et vestlig publikum, én for sin egen menighet. I intervjuet på dansk TV nekter han noen befatning med den pakistanske blasfemiloven, tar fullstendig avstand fra dødsstraff, og snakker pent om toleranse, dialog, forståelse, demokrati og ytringsfrihet. I propagandavideoen innspilt bare to år tidligere, i 2010, sier han derimot: «Det var jeg som fikk laget loven! Og: «Jeg kjemper en énmannskrig mot enhver mulighet for å begå blasfemi.»

Med truende stemme og hyttende neve klargjør han straffen både for blasfemikere og frafalne: «Alle som hever sin stemme [mot Profeten], det være seg en muslim, jøde, kristen, troende, ikke-troende, mann eller kvinne, vil bli avlivet som en hund!»

Det er talen til en glødende islamist, og videoen er velkjent. Jeg er blant flere som har delt den på Facebook. Likevel kom det ikke et kritisk pip om Qadri som «fredsprofet» på sommerleir for ungdom før Listhaug åpnet munnen. VG trykket en selvreklamerende kronikk av Muhammed Yasin Adil, nestleder i Minhaj Ungdom, der Qadri ble fremstilt som en naturlig hovedgjest når man skal ta «knekken på grobunnen for ekstreme holdninger og vold utført i islams navn.»

Talsmann for Minhaj Norge, Hamza Ansari, sa til VG at «de ikke var kjent med oppslagene» om Qadris radikale synspunkter. Like uvitende var man for tjue år siden, i Per Lønning-saken. Den norske organisasjonen kjente ikke til innholdet i bøker som den selv hadde utgitt og satt sitt stempel på.

Kan fortsette å lyve

Slik kan representanter for fundamentalistisk islam i Norge fortsette å lyve, i tiår etter tiår, uten å risikere annet enn å bli invitert til TV-debatter, holde foredrag om radikalisering for politiet, eller bli spaltist i Dagbladet (Ansari). Og velmente kommentatorer, aktivister og politikere fortsetter å snu saken på hodet: Man advarer ikke mot islamistene. Man advarer mot islamkritikere.

Du kan si mye om Hege Storhaug, men hun har i det minste holdt islamismen under oppsyn og forsøkt å gjøre det pressen har forsømt. Storhaug skriver utførlig og nøkternt om Qadri i boka «Islam: Den 11. landeplage». Men dette «islamofobe verket» har jo alle anstendige mennesker fått klar beskjed om å ikke lese. Hva så med andre og mer liberale muslimer i Norge? Linda Noor i organisasjonen Minotenk har i sosiale medier fremstilt Qadri som en moderat skikkelse, som har endret sine synspunkter betydelig de senere årene. Det er også en versjon av sannheten som journalister kunne sjekke, men tankekorset består uansett:

Sett at en kjent utenlandsk ideolog hadde stått fram i en YouTube-video med klare nazistiske synspunkter, og sagt at jøder og homser burde avlives som hunder. Sju år senere blir han invitert som foredragsholder på en norsk fredskonferanse mot terror og høyreekstremisme. Ville norske aviser unnlatt å skrive om dette på forhånd? Hadde man trodd arrangørene om de påsto de ikke kjente til hans synspunkter? Hadde noen kalt en norsk statsråd «uhøflig» om hun konfronterte mannen med hans uttalelser? Ville NRK kalt det et «angrep»?

Norsk presse må lære seg hva islamisme er, og ta nazitesten oftere.