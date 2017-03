Islamsk Råds tap av ansikt

Leder Når Islamsk Råd velger å fronte den eneste kvinnen i staben bak et slør, er det en bevisst provokasjon.

Vi håper at flest mulig av moskeene og menighetene som er tilsluttet Islamsk Råd Norge legger press på den mannsdominerte ledelsen for å få dem til å forstå hvilket land og århundre de befinner seg i.

Islamsk Råd Norge har ansatt Leyla Hasic for å drive med kommunikasjonsarbeid og it-drift. Hasic er eneste kvinne i organisasjonens stab. I motsetning til sine mannlige kolleger er hun bortgjemt bak et ansiktsslør, en såkalt «nikab».

At en kommunikasjonsmedarbeider gjemmer seg på en slik måte har sine komiske aspekter, nesten som en sketsj av den britiske komikergruppa Monty Python. Vi trenger knapt å gjenta alle argumenter som kan anføres mot bruk av nikab, det er en barbarisk ide å skulle skjule kvinner fra menns åsyn, det signaliserer den totale mangel på høflighet og åpenhet og ikke ville møte sine omgivelser med et åpent ansikt, det er et ytterligere bidrag til den anonymisering av offentligheten som dessverre har vært et trekk hos sekteriske grupper de siste årene.

I dette tilfellet er det ikke nikaben og det den representerer i seg selv som er det verste, men det helt bevisste valget Islamsk Råd Norge velger å sende ved ansettelsen. Ved å skjule den eneste kvinne i staben bak et slør, viser organisasjonen en forakt for alt arbeid som har vært gjort de siste årene for å skape forståelse, dialog og respekt mellom norske muslimer og det norske storsamfunnet. Det er en bevisst provokasjon fra en organisasjon som en gang spilte en viktig rolle i dette arbeidet, men som de siste årene under sin nåværende ledelse dessverre har hatt en negativ utvikling.

Det er bare to grupper som kan finne glede vi dette. Reaksjonære og fundamentalistiske religiøse krefter som ønsker et samfunn der kvinnen er mannens eiendom og ikke skal kunne vise seg offentlig. Og ytterliggående anti-muslimer som tar dette som nok et bevis på at islam ikke kan integreres i det moderne samfunn. Vi håper at flest mulig av moskeene og menighetene som er tilsluttet Islamsk Råd Norge ser hvilken destruktiv rolle organisasjonen er i ferd med å innta og legger press på den mannsdominerte ledelsen for å få dem til å forstå hvilket land og århundre de befinner seg i.