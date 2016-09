Hva slags muslim ønsker du å være?

Debatt Den siste tiden har jeg fått flere hatmeldinger og til og med en hatvideo på YouTube rettet mot meg. For meg har dette aktualisert et viktig spørsmål: hvordan ønsker vi muslimer å leve i Norge?

ABID Q. RAJA, stortingsrepresentant (V)

Der hvor jeg er i dag, priser jeg meg lykkelig over at min far forlot Pakistan og søkte en bedre fremtid for seg selv, sin storfamilie og sine etterkommere. Jeg er født i Norge, og er ekstremt takknemlig for de mulighetene landet mitt – Norge - har gitt meg. Gratis skolegang, trygghet, velferdsgoder, arbeid. Men det jeg er mest stolt av er de verdiene som har smittet over på meg, og som jeg som voksen har omfavnet.

For å klargjøre: Jeg er ingen kafir (vantro), og jeg er heller ikke murtad, altså en frafallen muslim.

Jeg er en fredelig, moderat og moderne muslim, med politisk liberale holdninger. Og jeg elsker det – ja, jeg elsker at jeg kan si og føle at jeg er både en moderat muslim og en liberal politiker, og at samfunnet gir meg frihet til å være hva jeg vil.

Les også: Islamist raser mot Abid Raja i ny video

Ungdommens valg

Jeg skriver dette fordi jeg har et budskap til våre muslimske ungdommer, et budskap til deg som er ung muslim. Du har nemlig også et valg. Du kan velge hva slags muslim du ønsker å være, for Norge gir deg rett til å praktisere din religion, på den måten du selv ønsker å gjøre det.

Da jeg var talsperson for World Islamic Mission, moskeen bak politihuset på Grønland, som var den første moskeen bygd i Norge, kjempet jeg for vår rett til å rope ut til Azan, bønnerop. Det krevde en kamp, men vi fikk etterhvert politikerne med på å gi moskeen tillatelse til å gjøre det.

Først valgte moskeen å rope høyt ut til Azan med kraftige høyttalere, fordi vi ville ha retten til å gjøre det. Men etter å ha gjort det den ene gangen, valgte moskeen å slutte med å rope ut til bønn over høyttaleren, fordi man ikke ønsket plage medborgerne sine, naboene til moskeen som ønsket seg fred og ro i nabolaget.

Les også: Raja anmelder hat-SMS-er

Du kan kle deg som du vil

Du som er muslimsk ungdom i Norge står fritt til å lese din bønn, til å faste, til å betale almisser. Og du kan kle deg som du vil. Disse rettighetene kjemper jeg for. Jeg er mot forbud mot hijab, jeg er mot forbud mot burkini og jeg er mot forbud mot burka. Men selv om jeg mener at du skal ha rett til å gå med burka, både håper og ønsker jeg at du velger å ikke gjøre det. På samme måte som moskeen min fikk retten til å rope ut til Azan, som jeg som ung jusstudent og moskeens talsmann hadde kjempet for, men valgte å ikke bruke den.

Ønsker du som muslim å provosere, eventuelt hvorfor og hvor mye? Ønsker du å skille deg ut, å være segregert – eller er det bedre for deg som muslim, og muslimer som gruppe, at vi integrerer oss?

Jeg har tatt til orde for at muslimske kvinner skal kunne gå med hijab med politiuniformen og med dommerkappen. Slik de i dag kan med forsvarsuniformen. Ikke fordi jeg ønsker at muslimske kvinner skal gå med hijab. Tvert om, som muslim ønsker jeg at du ikke skal gjøre det. Men som politiker skal jeg fortsette å kjempe for din rett til å gjøre det.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Glad for å være norsk

Min far kom fra landsbygda i Pakistan, fra et fattig sted. Et land hvor terror nå er hverdagskost. Hvor minoritetsreligioner, som kristne og Ahmadier, forfølges. Hvor kvinner ikke har samme rettigheter som menn, og hvor de undertrykkes daglig. Jeg er veldig glad i Pakistan også. Det er mitt etniske opphavsland, hvor det meste av min slekt bor. Men jeg er likevel veldig glad for at skjebnen gjorde meg norsk.

Er du som er ung muslim i Norge i dag også glad for at du er norsk? Er du glad for at du bor i et land hvor du alltid har et valg?

I Norge er det nemlig ditt valg om du vil være muslim. Om du vil praktisere religionen din, eller forlate den, er det uansett ingen som tvinger deg til å velge noe annet. Du kan leve et religiøst liv slik du selv vil innenfor lovens grenser. Den norske loven er til og med på din side. Er det ikke lett å elske Norge, som gir deg friheten til å velge selv hvem du vil være?

Verdivalg

Som ung muslim i Norge er det noen ekstremt viktige verdivalg du står overfor, som du må ta stilling til på egen hånd. Jeg har tatt disse valgene, og håper du også vil tenke nøye over hvordan du som muslim vil leve i Norge. Noen eksempler:

Vil du være for likestilling for kvinner og menn, eller vil du være imot likestilling for kvinner? Jeg er for likestilling. Jeg mener kvinner skal selv kunne velge samlivsform, samlivspartner, utdanning, bekledning. Vil ikke du at jenter og kvinner skal kunne velge alt selv?

Vil du være for religionsfrihet, eller vil du være imot religionsfrihet? Jeg er for. Jeg mener man skal selv kunne velge hva man skal tro på, at man skal kunne skifte tro eller ikke ha en tro. Vil ikke du at folk skal kunne velge dette selv?

Vil du være for ytringsfrihet, eller vil du være imot ytringsfrihet? Jeg er for. Jeg mener man skal kunne si hva man vil, så lenge man ikke truer noen eller sjikanerer noen. Det betyr ikke nødvendigvis at man bør krenke noens religion eller tro, men man skal ha rett til å gjøre det. Vil ikke du at folk skal kunne si hva de vil?

Vil du være for LHBT-rettigheter, eller vil du være imot LHBT-rettigheter? Jeg er for. Jeg mener alle mennesker har rett til å leve ut sin seksualitet uten å bli straffet eller spottet for det. Vil ikke du at folk skal kunne velge sitt liv selv?

Bruk valgfriheten

Du har et valg mellom verdier. Du vil finne støtte for denne valgfriheten også i Islam, for koranen sier det er ingen tvang i religionen. Kilder i islam sier at under Profetens tid fikk kvinner flere rettigheter enn de hadde fra før. Vil du bidra til at kvinner også i dagens samfunn fortsetter å ha flere rettigheter enn de noen gang har hatt før, slik profetens eksempel viser?

Vi som er tilhengere av friheten hvert menneske har, må også utvikle toleranse for at andre velger noe annet enn deg. Noen vil gå med hijab, andre ikke, noen vil være troende mens andre vil falle fra, noen vil ha kjærester og sex utenfor ekteskapet, andre ikke. Spørsmålet er – vil du dømme, eller akseptere folk slik de er? Spørsmålet må også vendes innover; ønsker ikke du selv å bli akseptert slik du er, som muslim og som menneske?

Min oppfordring er: se på alt det gode vi har i Norge. Takk Gud, din far og mor, lærerne, naboene og vennene dine, takk skjebnen.

Og når det er gjort, så fortjener også dette landet som helhet en stor takk. Landet som har gitt oss alt. Selv de som sender hat-sms og lager hatvideoer vet hvor bra de har det her; hvorfor ville de valgt å være her om de hater landet vårt og friheten vår så intenst? De har det så bra at de vil ikke dra noe annet sted. De elsker å bo her, og de elsker å hate landet, samtidig vil de nyte godt av det landet gir oss; trygghet, frihet og ikke minst velferdsgoder.

God eller dårlig nordmann?

Alle muslimer i Norge har et valg, også du. Du kan velge å bli en god norsk borger med sterk muslimsk identitet. Eller, du kan velge å bli en dårlig norsk borger med sterk muslimsk identitet. Norge nekter deg ikke din sterke muslimske identitet. Norske borgere flest håper bare du også kan være god og tro mot landet vårt. Jeg håper du vil være god mot landet vårt. Men det er et valg du selv må ta.

Vil du være som Mohyeldeen, Bhatti og Ubaydullah? Jeg antar svaret er nei. Men på den andre siden; du behøver heller ikke være som meg.

Du kan mene at jeg er en for moderat muslim, for liberal politisk, for slapp i min praktisering av troen vår. Men selv om du ikke vil være som meg, trenger du heller ikke å være en provokatør, å gå til kamp mot samfunnet eller bli ekstrem. Vær hva du vil; sterkt praktiserende og troende, eller ikke-troende, vær hva du vil - men vær en god norsk borger samtidig!

Til lærere og rektorer

Dette er mine utfordringer til norske, muslimske ungdommer, særlig til alle de som går på ungdomskoler og videregående skoler. Jeg håper også samfunnsfagslærene vil bringe denne debatten inn i klasserommet. Dere som er lærere og rektorer må våge starte debatten med ungdommen, og vise dem at de har mange valgmuligheter her i landet. Det vil koste, men det er verdt det – Norge trenger deres innsats i årene som kommer.

Jeg kommer gjerne på besøk i klasserommet og bidrar til debatten om våre felles verdier, og alle verdiene vi har for oss selv.

Norge er vårt land, og vi må ta et valg om hvordan vi ønsker det skal være å leve her i fremtiden. Jeg håper du velger å være for valgfriheten Norge har gitt deg, også når det betyr at mange andre velger annerledes enn deg. Valgfriheten er nemlig også det som gir deg mulighet til å være deg selv – muslim, norsk og samfunnsborger.