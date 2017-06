Forandring fra innsiden

Den muslimske aktivisten Thee Yezen Al-Obaide vil ha en «feministisk moské» i Oslo, der kvinner har like mye plass som menn.

Både menn og kvinner skal få lov til å lede bønn, og alle kjønn skal kunne be i samme rom, side om side, sier han til Vårt Land: – Moskeen skal være et sted som er åpent for alle som føler at de ikke passer inn i vanlige moskeer. Kvinner, menn, transpersoner homofile, heterofile - alle vil være velkomne. Gjennom organisasjonen Skeiv Verden er han i ferd med å bygge opp et nettverk for homofile muslimer i Norge.

Det er en radikal tanke og et prisverdig initiativ. Og det er nettopp slike modige ideer og annerledes tanker som trengs i en verden og et debattklima hvor frontene fryses og argumentene størkner i skyttergravene. I alt for lang tid har dogmatiske stemmer fått prege debatten om islam, både fra innsiden og utsiden. Sen beste måten å bryte ut av den onde sirkelen på, er å starte et opprør fra innsiden.

Initiativer blir kjent bare en snau uke etter at den tysk-tyrkiske juristen og feministen Seyran Ates har åpnet en liberal moské i Berlin, med noenlunde samlende målsetning: Åpen for alle, uansett kjønn eller legning. Astes er tidligere kjent for å ha skrevet en bok om at Islam trenger en seksuell revolusjon. Det er slike stemmer Europa trenger i tiden fremover.

I mørke tider er ingenting enklere enn å være pessimist. Å holde blikket stivt på de negative utviklingstrekkene og multiplisere dem med seg selv for å tegne opp enda dystrere fremtidsscenarier. Derfor er slike modige personer som Thee Yezen Al-Obaide og Seyran Ates så viktige. Mennesker som er villig til å ta den byrden det medfører å gå foran, og som er villige til å trosse tyngdeloven i debatten. Forhåpentligvis står det nok mennesker bak dem til at man kan sette ideene deres ut i live. Og om de først kommer opp og stå, er det lettere å trekke flere folk med seg. Det er de første skrittene som er de mest krevende.