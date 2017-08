Ekstremisme mot ekstremisme

Leder Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs betimelige oppgjør med den pakistanske opposisjonspolitikeren Mohammed Tahir-Ul-Qadri under åpningen av Minhaj Ungdoms helgeseminar mot ekstremisme før helgen, reiser en rekke interessante spørsmål.

Tahir har de siste årene vært mest kjent som opposisjonspolitiker i Pakistan og som forfatter av en 600 siders «fatwa» mot terrorisme i 2010, som er blitt ansett som et viktig verktøy i kampen mot den voldelige grenen av radikal islam. Skriftstykket ble utgitt som bok i England med statlig støtte og det amerikanske utenriksdepartementet omtalte den som «et viktig skritt i retning av å ta islam tilbake» fra islam og andre radikale grupper.

I boken «Islam og kristendom», (som Qadri først skal ha presentert som et foredrag i Oslo i 1984), hevdes det at Qadri var en aktiv og viktig lobbyist for at regimet til Zia-ul-Haq i Pakistan innførte dødsstraff for blasfemi på 1980-tallet. Blasfemilovene har vidtgående konsekvenser fordi bare mistanken om at det er begått blasfemi kan føre til lynsjing i landet. Så sent som i juni ble 30 år gamle Taimoor Raza som angivelig skal ha skrevet nedsettende om profeten Muhammed og hans koner på Facebook, dømt til døden i Pakistan. Også folk som er blitt stilt for retten og senere frikjent, er blitt drept av lynsjemobber i landet.

Det er en mye brukt definisjon på ekstremisme at den innebærer viljen til å utøve vold for å oppnå sine politiske, religiøse eller ideologiske mål. I et slik henseende er blasfemilovene ekstreme og Qadri er en ekstremist. Forskjellige foredrag og opptredener på konferanser tyder på at han ugjerne snakker om disse tingene i dag. En mann kan selvfølgelig ha forandret mening på 30 år, og bør da få mulighet til å redegjøre for dette. Det var den sjansen Sylvi Listhaug ga ham på fredag og som han behendig unngikk. Det ligger derfor en sterk utfordring til arrangørene av konferansen og medlemmene av menigheten til å klargjøre hvor man står i dette viktige spørsmålet. Og for fremtiden også å presentere standpunktene til de foredragsholderne de inviterer på en åpen og skikkelig måte.