Selbekk bagatelliserer muslimhat

Debatt Selbekk tar generelt dehumanisering av mennesker alvorlig, bare det ikke gjelder muslimer.

MOHAMMAD USMAN RANA, skribent og forfatter av boken Norsk islam – hvordan elske Norge og Koranen samtidig

I VG 26.juli skriver Vebjørn Selbekk i et innlegg at den europeiske skepsisen mot islam er høyst forståelig. Det ligner det famøse utsagnet til Donald Trumps avgåtte sikkerhetsrådgiver Michael Flynn at «frykt for muslimer er rasjonelt».

Kanskje er skepsisen rent psykologisk forståelig, men Selbekks kollektivisering er ikke bare uforståelig, men farlig. For han glemmer kanskje at diskriminering og hatkriminalitet som rammer muslimer kan være resultat av langvarig generell mistenkeliggjøring og en retorikk som konstruerer et fiendebilde av islam. Noen hendelser som viser hvor alvorlig det kan være å rettferdiggjøre kollektivisering og generalisering av utfordringer knyttet til Vestens muslimske minoritet: Tidligere i sommer kjører Darren Osborne en varebil inn i en menneskemengde utenfor en moské i Nord-London.

En blir drept, og elleve skadet. I den norske Facebook-gruppen «Fedrelandet viktigst» med om lag 13.000 medlemmer blir denne terroraksjonen mot britiske muslimer hyllet, kake og champagne blir foreslått, mens andre anbefaler bruk av trailer mot muslimer neste gang. På nyåret i år angriper den canadiske studenten Alexander Bissonette en Quebec- moské med skytevåpen. Seks muslimer i kveldsbønn blir drept, 19 skadet. Bissonette var kjent for sin støtte til Donald Trump og Marine Le Pen, samt uttrykt antimuslimske meninger.

Åtte år tilbake i tid finner det sted et bestialsk drap i en rettssal i tyske Dresden. Den gravide muslimske kvinnen Marwa El-Sherbini blir knivstukket 15 ganger i påsyn av sin tre år gamle sønn, og ektemannen som prøver å beskytte henne blir også knivstukket og skutt av tysk politi som først mistenker ham for å begå ugjerningen. Gjerningsmannen er imidlertid Alexander Wiens, en islamhater som er i rettssalen fordi han er tiltalt for å ha trakassert El-Sherbini grunnet hennes religion og hijab.

Selbekk er i VG-innlegget sitt langt mer opptatt av semantikken rundt islamofobi-begrepet enn å ta på alvor at muslimer i Norge og andre vestlige land i økende grad blir utsatt for hatkriminalitet, diskriminering og stigmatisering. Oslo Politidistrikts rapport om hatkriminalitet I 2016 viser tydelig at anmeldelsene på religiøs hatkriminalitet primært handler om vold og trusler rettet mot muslimer. For eksempel ble en somalisk-norsk mor kalt «jævla muslimske mødre» og knivstukket på Grunerløkka denne sommeren, ifølge Dagbladet.

Tallrike rapporter fra andre vestlige land peker i samme retning. Europol, Den europeiske unions byrå for politisamarbeid, skrev blant annet i sin rapport i 2016 at «islamofobe lovbrudd mot moskeer og det muslimske miljøet er økende». I USA har FBI pekt på at antimuslimsk hatkriminalitet har økt drastisk siste årene, og den amerikansk-muslimske organisasjonen CAIRs undersøkelser viser 600 prosent økning av slike angrep fra 2014 til 2016.

Hvilket begrep som brukes for å beskrive overgrep mot muslimer er irrelevant, faktum er at de finner sted.

Selbekk driver med stråmannsargumentasjonen om at islamofobi handler om å sykeliggjøre og diagnostisere islamkritikere, selv om jeg aldri har lest om islamofobi i ICD-10 (Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer).

Ei heller har jeg blitt undervist i islamofobi under medisinstudiet ved Universitetet i Oslo. Med andre ord er det nok allment kjent, egentlig også for Selbekk hvis han er ærlig og ikke gjør seg så mye til, at islamofobi-begrepet er ikke-medisinsk og digitale ordbøker som Cambridge, Oxford og Merriam-Webster definerer det som urimelig, fordomsfull frykt for – eller diskriminering av – islam og muslimer.

Dagen-redaktøren må gjerne mislike islamofobi-begrepet og igjen lukke øynene for at vestlige akademikere og myndigheter bruker begrepet i faglige diskusjoner og rapporter, men han heller barnet ut med badevannet når han kategorisk avfeier økt forskning og handlingsplan rettet mot diskriminering og stigmatisering av muslimer fordi han ikke liker ordet «islamofobi».

Riktignok vedgår Selbekk i en liten passasje av teksten sin at muslimhat gjør inntrykk på ham, men det virker hult all den tid han bruker så mye krefter på at islamskepsis er høyst rasjonelt fordi noen få muslimer er ekstremister og begår terroraksjoner. I Norge har ifølge PST hundre muslimer reist til Syria for å bli en del av ekstremistgrupper, og kanskje noen hundre andre sympatiserer med dem. Til sammen utgjør disse kanskje maksimalt 0,2 prosent av Norges 250.000 muslimer. Vanlige muslimer kan faktisk ikke ansvarliggjøres for handlingene til et svært lite mindretall, det er intet rasjonelt ved det.

I det hele tatt virker det som om Selbekk mister gangsynet og prinsippene sine når islam og muslimer diskuteres. Den ellers kristenkonservative Selbekk, som i utgangspunktet deler et stort verdifellesskap med konservative muslimer, omdanner seg til en rebelsk liberaler i møte med islam. Noen eksempler: Han var en varm forsvarer av blasfemiparagrafen inntil Muhammad-karikaturene ble publisert, og ville da oppheve denne paragrafen. Like før karikaturene ble publisert i Jyllands-Posten ga han i en lederartikkel attpåtil kraftig refs til tegneren Finn Graff for karikatur av Carl I. Hagen og Erna Solberg, og ville ikke ha noe av provoserende karikaturer av israelske politikere.

I 2004 forsvarte Selbekk til og med at den israelske ambassadøren Zvi Mazel sparket i stykker et verk han oppfattet som antisemittisk.

Men før jul i fjor satt religiøse Selbekk på Litteraturhuset ringside med den perverse og mildt sagt lite kristelige tegneren Thomas Knarvik og anså hans patologiske tegninger som stor kunst, sannsynligvis fordi Knarviks tegninger stort sett går utover islam og muslimer.

Selbekk tar generelt dehumanisering av mennesker alvorlig, bare det ikke gjelder muslimer.