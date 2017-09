Mange ser på hijab som en trussel mot deres levesett

Debatt Jeg møter mange norsk-muslimske jenter. Nesten samtlige har opplevd episoder med hat og hets på grunn av plagget på hodet.

FATIMA ALMANEA, skribent og Ap-politiker.

Muslimske kvinner skaper stadig overskrifter, og ikke overraskende er det deres klesplagg som preger debatten. Å bære hijab kan tidvis sammenliknes med å stå med en rød klut foran en sint okse. Uansett hvor harmløs den røde kluten måtte være, vil oksen angripe med full kraft.

Et ikke ubetydelig antall mennesker ser på hijab som den største trusselen mot deres levesett. Disse kjemper med ord og handlinger mot at muslimske kvinner skal ikle seg et lite tøystykke.

Kommentarfeltene har dokumentert deler av argumentasjonen og hatet, som mildt sagt kvalifiserer til dyp bekymring. Råskapen og mangelen på toleranse for annerledeshet, i tillegg til mengden, bør fremkalle tydeligere reaksjoner enn de vi har vært vitne til. Men istedenfor å konfrontere disse brune miljøene, fokuserer vi heller på å legge all energi i å bekjempe et tøystykke som ikke trenger være en hindring for noe som helst.

Grunnen til at jeg valgte hijab for ti år siden er ytterst personlig. Den er rotfestet i en religiøsitet og spiritualitet som jeg delvis vokste opp med, og delvis ervervet på egen hånd. Jeg anser hijaben som en pakt mellom meg og min Gud. En avtale om å leve i tråd med de gode prinsippene i islam. Hijaben representerer et verdisett og en viktig identitetsmarkør.

Jeg møter mange norsk-muslimske jenter. Nesten samtlige har opplevd episoder med hat og hets på grunn av plagget på hodet. Det er ytterst problematisk at unge kvinner må belage seg på motbør for å benytte sin rett til å praktisere deler av sin tro. Deres valg om hodeplagg krever respekt. Denne respekten blir de ikke vist i et Europa som stadig prøver å kle av muslimene.

Det er heller ikke til å komme bort ifra at den politiske ledelsen i Norge, med ansvarlig statsråd for integrering Sylvi Listhaug (Frp), står i bresjen for et retorisk korstog mot mangfoldet. Hver gang statsråden ønsker å vekke oppsikt, sanke stemmer eller dra fokus bort fra upopulære politiske områder - kaster hun de hijabkledde foran seg. Og for hver gang dette skjer, øker konfliktnivået, minsker velviljen og svekkes dialogen.

Listhaug legger, med sine smarte fremstillinger og tabloide ordvalg, en betydelig innsats for å stemple plagget som seksualiserende og kvinneundertrykkende. Gjennom stadige forsøk ønsker hun å omdefinere hijaben fra et religiøst plagg til et politisk symbol. En kontrast - et uttrykk for et «Norge vi ikke ønsker».

Det virker som at enkelte har en oppfatning av at hvis du gjør det ukomfortabelt nok, vil muslimene forkaste sitt fremste religiøse plagg. Hijaben er en betydelig del av den religiøse praksisen. Dens posisjon og integritet ser kun ut til å styrkes av press og restriksjoner.

Europa har lenge forfektet et verdisyn fundert på bjelker av religionsfrihet, likestilling og demokrati. Hvor holdbart dette fundamentet er testes i møte med mangfoldet. Det gjenstår å se om prinsippene står stormen av, eller tilsidesettes i møte med annerledesheten. En selektiv frihet vil komme til å gi voldsom hodebry, også for den homogene delen av samfunnet.