Europeiske muslimer samles på sommerleir mot ekstremisme

Debatt For første gang tas et slikt oppgjør i muslimske rekker, på en slik skala.

MUHAMMED YASIN ADIL, nestleder i Minhaj Ungdom.

I august samler vi flere hundre europeiske muslimer på en intensiv helgeleir mot ekstremisme og radikalisering i Sarpsborg. I regi av den verdensomspennende muslimske bevegelsen Minhaj-ul-Quran settes nå et internasjonalt initiativ mot ekstremisme i gang for å ta knekken på grobunnen for ekstreme holdninger og vold utført i islams navn.

I episenteret for muslimsk radikalisering som hittil har kulminert i flere fremmedkrigere i Syria, Østfold, arrangeres nå en anti-ekstremisme leir med over 500 ungdommer fra hele Europa og Norge.

Deltakerne på leiren vil bli utrustet med verktøy som er nødvendig i den ideologiske kampen mot ekstremisme og radikalisering. Hensikten er at denne erfaringen videreføres til deltakerenes hjemland. Leiren åpnes formelt med en åpningssesjon, hvor inviterte gjester og presse, med blant annet representanter fra PST og politi, stortingspolitikere og terrorforskere deltar.

Det kan dog ikke påstås at en sommerleir alene er i stand til å stoppe ekstremisme, og derfor er dette en del av et større og kontinuerlig internasjonalt initiativ.

De senere tids terrorangrep i Europa har frembrakt tydeligere standpunkter fra flere muslimske trossamfunn. Det faller derfor naturlig at det neste steget er å iverksette konkrete tiltak for å forebygge og bekjempe ekstremisme. Minhaj-ul-Qurans grunnlegger, verdenskjent teolog og hovedgjest på leiren, Dr. Tahir-ul-Qadri har tidligere publisert en fatwa (teologisk domsavsigelse) mot terrorisme og selvmordsbombing, og senere fulgt dette opp med en konkret læreplan på emnet.

Likevel har vi i Minhaj Ungdom kun i de senere årene hatt behov for slike konkrete ressurser. Forskning på radikalisering og voldelig ekstremisme er utvetydig på at problemet er mer sammensatt enn som så.

Som brobyggere spiller muslimske organisasjoner en forsonende rolle mellom ulike aktører i samfunnet. Muslimer står i en særskilt stilling her. På den ene siden finnes de som setter islam og demokrati og Vesten opp mot hverandre, og forkynner et livssyn uforenelig med et liv i Vesten. På den andre siden sees den stadig voksende islamofobien.

Kunnskaps- og erfaringsutveksling, og ikke minst en solid tilhørighet, er med på å utvikle et verdigrunnlag som utgjør et viktig verktøy i møte med ulike ekstreme impulser. Det er nemlig dette som er formålet med forebyggende tiltak som denne leiren. Hjem medbringer deltakerne budskapet om at det ikke er nødvendig med et kompromiss på det å være muslim eller en velintegrert europeisk borger.

For første gang tas et slikt oppgjør i muslimske rekker, på en slik skala. Nå gjenstår det for storsamfunnet, med de rettmessige instansene, å føle et kollektivt eierskap til dette. Det er først da vi fullverdig lykkes i kampen mot ekstremisme.