Verdens mest ettersøkte: Er han død eller levende?

Kommentar Abu Bakr al Baghdadi er feilaktig blitt erklært død mange ganger, men nå kommer rapportene fra flere ulike hold.

Av åpenbare årsaker har terrorlederen aldri hatt noen høy profil. Han viste seg sist offentlig i Mosuls store moske sommeren 2014. Det siste livstegn kom i november i form av et lydopptak.

Dette er kritiske tider for den såkalte islamske stat (IS), med alvorlige militære nederlag i Irak og en krig på flere fronter i Syria. Men deres leder, verdens mest ettersøkte mann, er fraværende og taus. Han kan være død, eller ha gått i dekning.

Lite er kjent om mannen som utnevnte seg til kalif, kommandør for de troende, den politiske og religiøse leder for en ekstrem sunnimuslimsk bevegelse med globale ambisjoner. Han ble født i Samarra i Irak i 1971 og ble kalt «den troende» fordi han strengt overholdt religiøse lover. Han tok master og doktorgrad i islamske studier.

Al-Baghadi bodde i et nabolag i Bagdad med sin familie under den amerikansk-ledede invasjonen av hjemlandet i 2003. Han sluttet seg raskt til en væpnet motstandsgruppe og ble arrestert av amerikanske styrker året etter i Fallujah. I ti måneder satt han i amerikansk forvaring før han ble satt fri.

Etter løslatelsen kom al-Baghdadi i kontakt med al Qaida i Irak (AQI), som var ledet av Abu Musab al-Zarqawi. Han var så brutal at selv Osama bin Laden irettesatte ham. Zarqawi ble drept i 2006. Amerikanske styrker og lokale sunnimuslimske stammeledere i Irak bekjempet de voldelige ekstremistene i AQI.

Men den fanatiske bevegelsen ble gjenoppbygd etter 2010 med Baghdadi som leder i grensestrøkene mellom Irak og Syria, godt hjulpet av det blodige kaos som oppsto i borgerkrigen i nabolandet Syria. Gruppens navn ble endret til den islamske stat (IS) og de brøt med andre jihadistgrupper.

Nå ligger den store moskeen, i likhet med store deler av gamle Mosul, i ruiner. Kalifatets korte og blodige historie i Irak er over. I Syria renner tiden ut for IS-krigerne som forsvarer det siste landområdet.

I følge det russiske utenriksdepartementet er det høyst sannsynlig at IS-lederen ble drept i et luftangrep mot IS-hovedstaden Raqqa 28. mai. USA og andre har trukket dette i tvil. I går meldte på en irakisk TV-stasjon og eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) at IS-lederen var død. Det er ennå ikke endelig bekreftet.

For et tiår siden ble al Qaida i Irak erklært nedkjempet. Zarqawi var død. Men med en ny leder kom ekstremistene fryktelig tilbake bare få år senere. Nå som IS er på retrett bør det tjene som en påminnelse om at en leders død ikke betyr at denne krigen er over.