Massedrap på sivile

Leder På veien mot militært nederlag i Syria og Irak massakrerer IS kvinner og barn på flukt.

FNs menneskerettighetskontor har mottatt det de karakteriserer som troverdige rapporter om at den såkalte islamske staten (IS) har intensivert drapene på sivile i områder de fortsatt kontrollerer.

I et av de verste enkelttilfellene skal IS 1. juni i vest-Mosul ha skutt og drept minst 163 sivile, menn, kvinner og barn. Urovekkende mange sivile blir også drept i luftangrep og FNs høykommissær Zeid Ra’ad Al Hussein ba innstendig denne uken irakiske styrker og deres koalisjonspartnere til å forsikre seg om at alt må gjøres for å unngå sivile tap.

FN har for lengst dokumentert at IS bruker sivile som menneskelige skjold, og at mange sivile som forsøker å flykte fra krigen blir skutt. Store deler av Mosul er befridd for IS´ terror-regime, men det pågår fortsatt harde kamper i vestlige bydeler. Nå er slaget om kalifatets «hovedstad» Raqqa i Syria i gang. Det har tatt lenger tid å få kontroll over Mosul enn forventet. På samme måte er det grunn til å tro at kampen om Raqqa blir intens og krevende. IS har forberedt seg på dette i lang tid.

Arabiske og kurdiske militsstyrker angriper Raqqa, med luftstøtte fra den USA-støttede koalisjonen. Alt tyder på at IS vil anvende samme taktikk som i Mosul, det vil si en særdeles blodig bykrig hvor IS skjuler seg blant sivile, bruker selvmordsbombere, bilbomber droner og miner for å forårsake høyeste mulig tap av menneskeliv.

Det er uklart hvor mange av 200-300 000 innbyggere som fortsatt befinner seg i Raqqa. Det er all grunn til å frykte for deres liv og sikkerhet. De har lenge levd under et terror-regime og etter hvert manglet mat og drikke. Nå befinner de seg i skuddlinjen.

Alle krigførende parter har plikt til å beskytte sivile. Det er en åpenbar krigsforbrytelse å angripe sivile med overlegg. Ulike grupper har begått slike forbrytelser i Syria og Irak. Det viser et nedslående fravær av respekt for siviles rettigheter i krig. For IS er overgrepene systematiske. Jo hardere de kommer under press militært, desto verre går det ut over sivilbefolkningen. Deres selverklærte kalifat krymper. IS er på vikende front, men utgjør fortsatt stor fare.