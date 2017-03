IS taper fotfeste

Kommentar Mosul var åsted for den såkalte islamske statens største triumf. Nå blir byen et symbol for deres bitreste nederlag.

IS` siste skanse i Irak står for fall. Det brenner under føttene på de siste IS-krigerne i byen ved Tigris. Mosul er omringet. I følge ubekreftede medierapporter har IS` øverste leder, Abu Bakr al-Bagdhdadi, erkjent nederlag i Irak.

Det så annerledes ut i juli 2014. al-Baghdadi ledet fredagsbønnen i Mosuls store moské og proklamerte et sunnimuslimsk kalifat under sin ledelse. Tre uker tidligere hadde IS erobret den viktige millionbyen og fremrykkingen mot Bagdad var i gang.

al-Baghdadi ville gjenopprette det tapte kalifat og en stund virket det som hans krigere var uovervinnelige. Utrolig nok hadde færre enn tusen krigere skremt 30 000 regjeringssoldater på flukt fra Mosul.

Myten om uovervinnelighet var glimrende for IS´ propaganda og vervingen av fremmedkrigere. Jihadister strømmet til kalifatet fra mange land. Mot slutten av 2015 kontrollerte IS store områder i Syria og mer enn en tredjedel av Iraks territorium. De nådde nesten til Bagdads porter.

Men det var bare en myte. Irak iverksatte en motoffensiv, med støtte fra en internasjonal koalisjon, og drev IS på flukt, fra en by til den neste. De etterlater seg byer i ruiner, en flyktning-katastrofe og ødelagte kulturminner.

al-Bahgdadi beordret sine styrker å kjempe til døden da Irak startet offensiven mot Mosul med en samlet styrke på 100.000 mann, bestående blant annet av regjeringsstyrker, kurdisk styrker og sjia-milits. Det har tatt lengre tid enn ventet og først i januar var IS jaget ut av den østlige del av byen. Kampen står nå om vest-Mosul, som inkluderer gamlebyen. Kampene er intense og tapene store. De siste dagene har 26.000 sivile lykkes i å flykte, men fortsatt skal det befinne seg hundretusener i krigssonen. IS' krigere og selvmordsbombere kan fortsatt gjøre stor skade før Mosul igjen er på myndighetenes hender.

To nyhetsmeldinger onsdag tyder på et avgjørende vendepunkt. Irakiske styrker skal ha stengt den siste veien ut av Mosul som går mot IS-kontrollerte områder i vest. Arabiske TV-stasjoner siterer samtidig kilder i Nineveh-provinsen om at al-Baghdadi erkjenner nederlaget i Irak. Men denne opplysningen er ikke bekreftet av andre kilder og kampene fortsetter.

Likevel, nettet snører seg sammen om IS. Kalifatet krymper. Det er lite igjen av al-Baghdadis store prosjekt. Det neste store slaget vil stå i Raqqa, IS` «hovedstad» i Syria.

Selv om de er på retrett utgjør IS stor fare, i sitt nærområde og for vestlige land. Verken IS eller terrortrusselen kan utelukkende nedkjempes med militære midler. Ekstremisme finner god grobunn i ruinene av Midtøstens sekteriske kriger. Tusener av fremmedkrigere kan forsøke å vende tilbake til sine hjemland.

Slaget om Mosul er et vendepunkt. Krigen er langt fra over.