Vi sitter på madrasser på murgulvet inne i teltet. Det er varmt, men en vifte durer i bakgrunnen. Den yngste av oss er bare 24 år. Hun kunne vært min lillesøster, tar jeg meg i å tenke. Hun forteller med rolig røst om årene i fangenskap hos terrororganisasjonen ISIL. Ansiktet bærer tydelig preg av traumene. Hun er livredd for at de skal finne henne igjen – selv om dette området i Irak er trygt herjer terroristene en times kjøretur unna. La oss kalle henne Aveen.

Hilde Sofie Pettersen.

Vi er fire kvinner rundt samme alder, med helt ulik bakgrunn. Min kollega Awaz som jobber for Norsk Folkehjelp i byen Duhok, fungerer som tolk. Min norske kollega Julie og jeg bytter på å stille spørsmål. Det er ikke greit å vite hva vi kan eller ikke kan spørre om. Minner som de Aveen bærer på er krevende å hente frem igjen.

I august er det fire år siden terroristene kom til landsbyen deres ved Sinjar-fjellet og tok familien hennes til fange, sammen med en rekke andre fra jesidi-folket i området. Det minste barnet hennes var nesten nyfødt, det eldste to år. Nå har de rukket å fylle tre og fem år og har tilbragt størsteparten av sine liv i fangenskap.

Mennene ble adskilt fra kvinner og barn, og siden har ingen sett dem. I flyktningleiren hvor hun og barna har bodd siden de klarte å rømme for vel et halvt år siden, er den eldste «mannen» 14 år. Mange av de andre kvinnene er som henne; ISIL-overlevende.

Aveen sier det går bra med barna, etter forholdene. De er så små og husker så lite. For henne er det verre. Om den siste mannen hun ble holdt fanget hos sier hun: han var snill, for han slo meg ikke, han bare voldtok.

Den første måneden etter fangenskapet ble Aveen holdt i en silo sammen med om lag 60 andre kvinner og barn fra landsbyen. De fikk beskjed om at de måtte bli muslimer. Gjennom hele fangenskapet ble hun tvunget til å be. «De siterte vers fra koranen og sa de kunne gjøre hva de ville med meg fordi jeg ikke var ekte muslim», forteller hun.

En eldre kvinne kommer inn i teltet for å gi oss te. Min kollega Awaz takker høflig nei – hun er muslim, det er ramadan og hun faster. Aveen sier noe og de to damene har en utgreiing seg imellom på kurdisk før Awaz snur seg mot meg og Julie igjen og smiler unnskyldende. «Hun sier at hun har erfaring med å faste, terroristene tvang henne til det, men hun har ikke noe imot muslimer. Hun skjønner at ikke alle muslimer er som ISIL.»

Som en kvinne med barn var Aveen ikke blant de dyreste å få kjøpt på terroristenes sinnssyke sexslavemarked. Hun ble solgt flere ganger. Bundet fast, slått, voldtatt. Flyttet fra en krigssone til en annen, fra Raqqa i Syria til Mosul i Irak. Fra terrorist til terrorist. Hun er helt avhengig av den hjelpen hun får, blant annet fra Norsk Folkehjelp, for å takle traumene og kunne gå videre med livet.

«Til syvende og sist lever vi side om side. Vi må respektere hverandre», sier Aveen. For henne er det fortsatt et klart skille mellom religion og terrorisme.

Og hun vet bedre enn de fleste hva det sistnevnte er.

