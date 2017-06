Fra triumf til undergang

Kommentar Al-Nuri-moskeen i Mosul er et symbol for IS’ vekst og fall. Her ble kalifatet proklamert for tre år siden. Nå går alt til grunne.

Også en historisk 800 år gamle moské med en berømt skjev minaret. Den såkalte islamske staten (IS) skylder på et bombeangrep, men i følge irakiske myndigheter sprengte IS moskeen da regjeringsstyrkene nærmet seg.

I IS' kortvarige kalifat er kulturminner blitt systematisk ødelagt i Syria og Irak. Moskeen i Mosuls gamleby hadde stor symbolsk betydning. Den skulle åpenbart ikke komme i fiendens hender. Terrororganisasjonen bruker den brente jords taktikk når de tvinges på retrett. Det eneste de etterlater seg er død og ødeleggelse.

Stormakter i krig

I Syria og Irak forsøkte internasjonale jihadister å legge grunnsteinen for et verdensomspennende kalifat. Den kampen er de i ferd med å tape. Men i mellomtiden er konflikten blitt en verdenskrig i miniatyr.

SE OGSÅ:VG spesial - Mosul

I kampen mot IS i Mosul deltar irakiske sikkerhetsstyrker, kurdisk milits, sjiamuslimsk milits og sunni-arabiske grupper, med støtte fra amerikanske luftstyrker og en internasjonal koalisjon. I Syria finnes myriaden av militser og krigsherrer i områder utenfor regjeringshærens kontroll. I stor grad er dette blitt stormakters krig med stedfortredere.

Fordi disse interessene er kryssende øker spenningen - og spredningsfaren. Riktignok deltar «alle» i kampen mot IS, men nå gjelder det å sikre kontroll over områder terrorhæren tvinges til å forlate. Dette er strategisk viktige områder å holde. Gjennom ulike allianser er det en overhengende fare at USA og Russland kommer på koalisjonskurs.

Russland, USA, Iran, Tyrkia og Saudi-Arabia høyner innsatsen i sluttspillet om Syria. Faresignalene er mange.

Skjøt ned fly



Russland truer med å skyte ned amerikanske og allierte jagerfly vest for elven Eufrat. Det skjer etter at et amerikansk jagerfly sist søndag skjøt ned et syrisk kampfly. Russland har i protest sagt opp avtalen med USA som skal forhindre militære konfrontasjoner i Syria.

LES OGSÅ:Skjøt ned syrisk fly

Tilsynelatende forsøker Trump-administrasjonen å gjøre tre ting samtidig i Syria: Bekjempe IS, sette bom for Irans økende innflytelse og unngå et tungt militært, amerikansk nærvær i Syria. Med dette er ikke noe Kinderegg, hvor man kan få tre ting samtidig.

IS lar seg ikke fjerne uten et tungt militært fotavtrykk. Iran står sammen med Russland i forsvaret av Syrias president Bashar al-Assad. USA har forsøkt å unngå en direkte militær konfrontasjon med det syriske regimet og deres støttespillere. Det blir stadig vanskeligere, som søndagens nedskytning viser.

Kappløpet for å få kontroll over det nordøstlige Syria, restene av kalifatet, er i gang. IS-hovedstaden Raqqa angripes av USA-støttet milits på en front, og russiskstøttede regjeringsstyrker på en annen. I den sørøstlige del av landet har det i senere tid vært flere konfrontasjoner mellom regimetro milits og amerikansk-støttede styrker.

LES OGSÅ:Kampen om IS-hovedstaden

Irans akse



USA, Israel og sunnimuslimske arabiske regimer ser med stor uro på Irans økende innflytelse. Irans har langt på vei lykkes med sitt strategiske mål om å øke sin regionale innflytelse gjennom en sammenhengende sjiamuslimsk akse i arabiske land, fra Den persiske bukt til Middelhavet, via Irak, Syria og Libanon. Libanesiske Hizbollah kjemper Assads slag. Den sjiamuslimske militsen er Irans brohode ved Middelhavet i vest og ved grensen til Israel.

Med sin aktive rolle i krigføringen, forhandlinger om lokale våpenhviler og støtte til regimet i Damaskus spiller Russland en hovedrolle i Syria. Det blir ingen fred uten Russland. Men etter seks år og en halv million døde har ingen skissert en stor og altomfattende løsning. Det nærmeste er lokale avtaler som ikke blir varige uten en politisk fredsprosess. En gang var dette en borgerkrig. Nå er Syria blitt en slagmark for globale og regionale stormakter.

Svarte flagg

Den store moskeen i Mosul ble bygget på oppdrag av Nur al-Din Mahmoud Zangi i 1172. Han hersket over Aleppo og Mosul før han samlet muslimske hærstyrker for å erobre Damaskus. En av de få gangene IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi har vist seg offentlig var da han talte i Al-Nouri-moskeen for å proklamere kalifatet sommeren 2014.

Iraks statsminister Haider al-Abadi sier moské-sprengningen er «en offisiell erklæring av nederlag» fra ekstremistenes side. I tre år har IS’ svarte flagg vaiet fra bønnetårnet i Mosul, inntil det falt i grus sammen med terrororganisasjonens ambisjoner.

Men seks års blodig sekterisk konflikt etterlater ødelagte land med rik grobunn for ekstremisme.