Cyberkalifatet

Kommentar IS er i ferd med å tape krigen om sitt forjettede land. Men det betyr ikke slutten for terrorgruppen.

Hva kan vi forvente oss av IS dersom de ikke lenger har sitt kalifat? Dersom terrororganisasjonen ikke lenger har et hovedsete i Raqqa, og deres krig i Midtøsten ikke lenger tiltrekker seg fremmedkrigere og sympatisører fra hele Europa.

De siste månedene har Bilds Midtøsten-korrespondent Björn Stritzel hatt kontakt med medlemmer av terrorgruppen under dekke av å planlegge et nært forestående soloangrep i Tyskland.

I forståelse med tyske sikkerhetsmyndigheter, har journalisten chattet med representanter for IS’ eget nyhetsbyrå Amaq om hvilke råd de vil gi en vordende terrorist. Og det er ikke volden eller råskapen som slår en, men den forretningsmessige tonen i meldingene om hvor lang en avskjedshilsen bør være og hvordan videoen best lastes opp.

Skrevet av Mona Grivi Norman, kommentator i VG Foto: Frode Hansen , VG

«Vær forsiktig og operer raskt. Jo mer tid du bruker, jo større er risikoen for å mislykkes», skriver en av IS’ kontaktene. Det fremstår ikke som omfanget av angrepet er det viktigste, men at det faktisk gjennomføres.

Sendte inn video



Årsaken til at Stritzel tok kontakt med gruppen var to angrep som rammet Tyskland i fjor sommer. En 17-åringen som angrep passasjerer med øks på et lokaltog i Würzburg og en selvmordsbomber utenfor en musikkfestival i Ansbach. Ingen uskyldige ble drept, men 20 ble skadet. Like etter angrepene kunne IS publisere korte videosnutter de to terroristene hadde sendt dem i forkant.

Etter å ha dekket terrorangrepet i Nice i fjor skrev jeg om den vanvittige oppgaven europeiske sikkerhetsmyndigheter sto ovenfor dersom terrorgruppen ikke lenger trengte å bruke ressurser på å rekruttere eller ha tett kontakt med sine selverklærte martyrer før de begikk terror. Uten kommunikasjon på nett, mobil eller møter ansikt til ansikt, blir potensielle terrorister ekstremt krevende å overvåke. Men i sakene der det har vært kommunikasjon i forkant, har IS ønsket å sikre at handlingene tilskrives deres forrykte krig.

For det er ikke først og fremst grusomhetene som har skilt IS fra andre internasjonale terrorgrupperinger som al-Qaida og Boko Haram. Det er evnen til å lage propaganda, til å nå ut til et bredere lag av unge, radikaliserte ungdommer som leter etter en sak å brenne for og et sted å uttrykke sitt sinne mot samfunnet.

Slaget er tapt



Det siste halvåret har vi trolig sett begynnelsen på fallet til den geografiske bestanddelen av den selverklærte Islamske stat. Gruppen holder ennå territorieri Syria, men IS vinner ikke lenger nye områder, de slås tilbake på front etter front.

Europeiske land bekymrer seg i disse dager for hva de skal gjøre med IS-krigere som har eller ønsker å vende hjem til landene de er statsborgere i. Er svaret lange fengselsstraffer eller avradikalisering? Hva med kvinnene som reiste som jihadist-bruder? Og barna som er født underveis i krigen?

Nylig hjemvendte IS-avhoppere forteller at høytstående ledere innser at slaget er tapt, men ber sine soldater kjempe til døden. Andre snakker om at fortsettelsen vil bli en ideologisk geriljakrig mot mål i Syria, Irak og resten av verden. Gjerne gjennom terrorangrep mot sivile mål.

Jihadistenes digitale revolusjon



Da sjefen for britiske MI6 holdt en sjelden tale om sikkerhetsrisiko i fjor, snakket han om den teknologiske opprustingen hos landets potensielle fiender. Her tenkte han nok først og fremst på stormakter noe lenger øst. Men også IS har brukt mye ressurser på å bygge opp en gruppe av hackere og datakyndige for å spre propaganda, rekruttere krigere og iverksette cyberangrep.

TERRORIST: Før han begikk angrepet på et lokaltog i Tyskland, sendte Mohammed Riyadh (17) en videosnutt til IS' nyhetsbyrå Amaq der han erklærte seg som en av kalifatets soldater. Foto: , AFP

Den norske terroreksperten Thomas Hegghammer beskriver jihadistenes digitale revolusjon siden 2010, og hvordan internett og sosiale medier i stadig større grad er blitt tatt i bruk for å kommunisere, rekruttere og gjennomføre operasjoner. Han mener det er en fundamental årsak til den dramatiske økningen av jihadister.

IS-nostalgi



Hegghammer har blitt en av Europas autoriteter på jihadisme i Europa og publiserte nylig boka «Jihadi Culture». I et intervju med The Guardian beskriver han den jihadistiske kulturen som mer enn bomber og indoktrinering. Det er en romantiserende kultur med egen litteratur, musikk og bildebruk – der de innvidde fremstiller seg som historiske helter.

Han mener at kollapsen til den Islamske stat på ingen måte vil ødelegge fascinasjonen for jihadisme. Tvert imot gir det en mulighet for å lage en ny fortelling om «Det tapte kalifatet». Om det fantastiske samfunnet de hadde i 2015 – og kampen mot menneskene som ødela det.

Det er en fortelling og en nostalgi som kan være skremmende enkel å selge inn til fremtidige, radikaliserte unge menn.