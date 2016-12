VG mener: Iran-avtale i spill

Leder Det vil være et alvorlig feilgrep av påtroppende president Donald Trump å skrote atomavtalen med Iran.

Hvis avtalen faller vil det ikke bare ramme Iran. Det vil svekke internasjonal sikkerhet og det kan åpne for et nytt våpenkappløp i Midtøsten. Verden blir farligere uten atomavtalen.

I valgkampen karakteriserte Trump Iran-avtalen som en «katastrofe», en «dårlig deal» og den verste han hadde lest. Han sa at han ville «rive den i stykker» hvis han ble president. Vi vet ikke hvor mange internasjonale traktater Donald Trump faktisk har lest, men atomavtalen er et av de mest vellykkede eksempler på internasjonalt diplomati de siste tiårene. Håpet er at Trump ombestemmer seg når han ser hvilke konsekvenser det får om han river i stykker avtalen.

CIA-sjef John O. Brennan uttrykte seg meget tydelig i et BBC-intervju nylig. Han advarte på det sterkeste den påtroppende administrasjonen: Å skrote Iran-avtalen er å undergrave amerikansk utenrikspolitikk. Det vil styrke hardlinerne i Teheran, de mest uforsonlig, antivestlige kreftene. Faren øker for et nytt våpenkappløp i Midtøsten, og denne gang med masseødeleggelsesvåpen.

Hvis avtalen fra 2015 skrotes kan Iran fortsette sitt atomprogram, uten restriksjoner og internasjonale inspeksjoner. Det er et svært dårlig alternativ.

Om ikke Trump tror på USAs egen etterretning bør han lytte til de andre stormaktene som signerte Iran-avtalen. Alle de fem faste medlemmene av FNs sikkerhet, i tillegg til Tyskland, deltok i de mer enn to år lange forhandlingene. Alle står bak avtalen og ingen ønsker å skrote eller endre den.

En avgjørende forutsetning er at Iran oppfyller sine forpliktelser. Vi har ingen illusjoner når det gjelder det iranske regimet. Det er derfor helt avgjørende at internasjonale inspektører har tilgang til iranske atomanlegg. Iran har alltid benektet at de ønsket å utvikle atomvåpen, men verden er nødt til å forsikre seg om at det ikke skjer.

Fra den iranske revolusjonen i 1979 frem til president Barack Obama tid var det istid i forholdet mellom de to land. I mer enn ti år pågikk striden om Irans atomprogram, med fare for at krisen kunne utløst en militær konfrontasjon. Det ble unngått med atomavtalen. Iran har gått med på betydelige begrensninger i sitt atomprogram mot at de har fått lettelser i de internasjonale økonomiske sanksjonene.

