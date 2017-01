Kommentar I et år fylt av skjebnetunge valg er presidentvalget i Iran blant de viktigste. Donald Trump kan få stor innflytelse på valgresultatet.

President Hassan Rouhani har de siste fire årene tatt Iran fra internasjonal isolasjon til dialog. Den største han kan vise til er atomavtalen fordi den frigjør Iran fra handelssanksjoner.

Hjemme har ikke Rouhani vært noen reformator. Antallet henrettelser økte etter at den internasjonale isolasjonen ble brutt. Menneskerettighetsbruddene er like graverende som før.

Rouhani kan bli et offer for brutte forventninger. At velgerne trodde det ville bli friere, og ikke minst at de ville få det bedre økonomisk. Presidenten vil få skylden, selv om øverste leder Ali Khamenei har siste ord.

Rouhani har nok av motstandere. En ultrakonservativ fløy i presteskapet har alltid argumentert mot å inngå avtaler med landet de kaller den store satan, USA. Disse kreftene finnes blant annet i den mektige revolusjonsgarden og innenfor landets rettsvesen. De vil verne sine egne interesser og beskytte landet mot vestlig innflytelse. Vokterne av revolusjonen er blitt de mest reaksjonære.

Er det én ting Trump og museumsvokterne i Iran har til felles er det ønsket om å isolere Iran på ny.

Mye er usikkert om hvilken utenrikspolitikk Trump vil følge når han neste fredag blir USAs president, men en sak synes klar: Trump vil innta en mye tøffere linje overfor Iran enn Barack Obama gjorde. Obama åpnet døren til Iran, Trump vil slå den igjen. Trump har gjentatte ganger snakket om den «forferdelige» atomavtalen med Iran som han snarest mulig vil «rive i stykker».

Det rapporteres fra Teheran om at president Hassan Rouhani presser på for å sluttføre forhandlinger med flest mulig utenlandske oljeselskaper før Trump overtar. Iran trenger utenlandsk ekspertise og kapital for å gjenvinne posisjonen som en av verdens ledende oljeprodusenter. Rouhani vil handle før Trump, eller motstandere i hans egne rekker, stenger handlingsrommet.

Det gjør neppe inntrykk på Trump, men Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) konstaterte i desember at Iran overholder sin del av atomavtalen. Det begrenser iranernes muligheter til å anrike uran. Rives avtalen i stykker vil det ikke lenger bli internasjonale inspeksjoner.

Hvis Trump gjør som han sier vil det bekrefte alt de ultrakonservative har hevdet. Rouhani mister sitt beste kort i valgkampen. De mest konfronterende og antivestlige krefter kan vinne, med store konsekvenser i og utenfor Midtøsten.

Verden blir farlige om Iran isoleres på ny.