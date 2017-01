En mislykket reformist

Debatt Irans vei mot å bli et mer liberalt samfunn er ironisk nok truet ved Ali Akbar Hashemi Rafsanjanis død, en av Irans mest sentrale og mest brutale politikere.

MAHMOUD FARAHMAND, skribent og politiker (H), bakgrunn fra Iran

Mannen som ble ansett som en av Ayatollah Khomeinis mest betrodde – den tidligere presidenten og ordstyrer i det iranske parlamentet, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, døde søndag ettermiddag.

På grunn av sin manglende skjeggvekst ble han omtalt som «haien» på folkemunne. Han var den første ordstyreren i det iranske stortinget etter revolusjonen. En stilling han hadde frem til 1988. Senere ledet han landet som president fra 1989 til 1997. Etter et knusende valgnederlag i 2005, mot den konservative kandidaten Mahmoud Ahamdinejad, ble han en sentral person i den iranske reformfløyen.

Rafsanjani var pragmatikeren som klarte å forene de reformvennlige fløyene innen iransk politikk. Det la grunnlaget for Hassan Rouhanis seier ved det siste presidentvalget i Iran.

Sentralt plassert

Rafsanjani var en av grunnleggerne av den islamske republikken, og hadde en sentral rolle i iransk politikk i tiårene etter revolusjonen. En mann som selv hadde vært politisk fange under sjahen, og blitt utsatt for tortur, bidro til å fengsle, torturere og henrette politiske dissidenter. Spesielt fikk iranske forfattere kjenne hans vrede.

Til og med sult ble brukt som straffemiddel. I en tale i 1989 skal han ha sagt at «vi har ikke nok mat til våre politiske fanger».

En av Khomeinis tidligere nære medarbeidere fra hans periode i eksil i Irak og tidligere redaktør i en av Irans største aviser, Ettela’at, har utpekt Rafsanjani som den som hadde det operasjonelle ansvaret for utførelsen av Khomeinis veiledninger i 1978 og 1979.

Under den islamske republikken ble Rafsanjani en av Irans rikeste personer, omtalt som en av «the millionaire mullahs» av magasinet Forbes. Han ga også økonomisk støtte til Khomeinis tilhengere i perioden før revolusjonen.

Under hans tid som president ble flere tusen opposisjonelle henrettet, og han ga carte blanche til iranske etterretnings- og sikkerhetstjenester til å gjennomføre attentater i Iran og terrorangrep på fremmed jord. Den mest kjente i denne sammenheng er bombeattentatet mot et jødisk senter i Buenos Aires i 1994. Dette angrepet tok livet av 85 mennesker.

Det påstås også at Rafsanjani skal ha gitt ordre om attentatet mot Sadeqh Sharafkandi, en kurdisk opposisjonsleder som ble drept i Berlin i 1992. Denne saken fikk stor oppmerksomhet i Tyskland og i resten av Europa.

Liberaliseringsarkitekt

I månedene etter revolusjonen ble en betydelig andel av bankenes og grunneiernes andeler beslaglagt av den islamske republikken, noe som fortsatte under krigen med Irak.

Men Rafsanjani er også kjent for å ha vært arkitekten bak liberalisering av iransk økonomi. I hans første presidentperiode, etter krigen mot Irak, ble det gjennomført en del markedsreformer. Hensikten med disse reformene var tilsynelatende å øke private investeringer i landet.

Et av de største feiltrinnene i denne sammenheng var Rafsanjanis tilnærming til revolusjonsgarden og den rolle den fikk i gjenoppbyggingen av Irans økonomi i kjølvannet av krigen. I prosessen med liberalisering av økonomien fikk Revolusjonsgarden mulighet til å «bidra» til gjenoppreisningen av økonomien, noe som medførte at de kunne erverve seg store verdier. Disse enorme verdiene ga den iranske revolusjonsgarden en mektig posisjon.

I dag er revolusjongarden en av de største økonomiske og politiske aktørene i Iran, og kan gjennom denne posisjonen påvirke samtlige regionale konflikter. De kan også direkte og indirekte støtte terrororganisasjoner i regionen.

Disse reformene feilet grovt, og ga ikke den ønskede effekten. En av årsakene var manglende vilje blant de konservative kreftene i byråkratiet. En annen årsak, og nokså typisk for Iran, var den skyhøye korrupsjonen. Det må også nevnes at Rafsanjani heller ikke var fremmed for å misbruke denne situasjonen for å berike seg selv og sin familie. En av Rafsanjanis sønner, Mehdi, ble dømt for å «spre politisk uro», og for korrupsjon i 2012. Han soner nå en dom på 15 år.

I de siste årene ble den politiske storspilleren en mildere mann, og mer på linje med dem som ville stegvis bevege Iran bort fra den linjen de ultrakonservative ville føre.

Under valget i 2009 ga han sin støtte til reformkandidaten Mir Hussain Mousavi. Rafsanjani kritiserte også regimet for blodbadet de stelte i stand gjennom håndteringen av demonstrasjonene som oppsto i etterkant av valget.

Svekker de liberale

Rafsanjani siste politiske prosjekt var å forene de reformvennlige politikerne i Iran. Han brukte sin posisjon og inngående kjennskap til iransk politikk for å oppnå dette, og klarte å skrape sammen en troverdig opposisjon mot de konservative til valget i 2013. Dette resulterte i at Hassan Rouhani ble kandidat og de reformvennlige vant valget. Rouhani har blant annet brukt tid og krefter på å reversere noen av feilgrepene som resulterte i at revolusjonsgarden og de ultrakonservative har fått den makt og posisjon de har i dag.

Det gjenstår en god del arbeid før disse reformene er i mål.

For at de reformvennlige skal vinne valget og fortsette arbeidet må de også under dette valget kunne stå samlet. Noe som kan vise seg å bli vanskeligere nå som Rafsanjani er borte, og de er under stadig større press fra de konservative kreftene og revolusjonsgardens ledelse.

Før det forestående iranske valget er det også behov for en forenende og mektig maktpolitiker som Rafsanjani. Dessverre er det få som kan ta hans plass i en slik situasjon – og Irans vei mot å bli et mer liberalt samfunn er ironisk nok truet ved Rafsanjanis død, en av revolusjonens mest sentrale ledere – og et av landets mest brutale politikere.