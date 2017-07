Vendepunkt i krigen

Leder Frigjøringen av Mosul er et vendepunkt, ikke en avslutning. Trusselen fra den såkalte islamske stat (IS) består.

IS’ militære nederlag i Iraks nest største by er av stor betydning. Det var deres hovedbase i Irak og stedet hvor kalifatet ble proklamert.

For IS er det mye mer enn et symbolsk nederlag å miste fotfeste i Irak. De kan ikke lenger plyndre Iraks naturressurser eller lokke tusener av fremmedkrigere til landet. Det som er igjen av den såkalte statens territorium finnes i hovedsak i det østlige Syria.

Siste fra Amnesty: Krigsforbrytelser i kampen mot IS

IS etterlater seg et Mosul i ruiner med en dypt traumatisert befolkning. De har i tre år levd under et ekstremt voldelig og undertrykkende regime før deres by de siste ni måneder ble omgjort til en krigsskueplass. 630.000 sivile har flyktet, mange ble holdt som menneskelige skjold og andre har kommet i kryssilden.

Sivilforsvaret i Mosul anslår at det ligger 4000 døde i ruinene. Hjelpeorganisasjoner forteller om dypt traumatiserte barn og voksne. De har levd lenge i konstant frykt, uten rent vann og tilstrekkelig mat. Det vil ta tid å gjenoppbygge Mosul, men de menneskelige konsekvensene blir vanskeligere å reparere. Redd Barna sier barna fra Mosul vil trenge full støtte i mange år fremover.

Stor VG-spesial: Kampen om Mosul

IS drives på retrett med militære midler. Men kampen mot ekstremismen kan ikke lykkes med våpen alene. Det presserende spørsmålet er hva som følger etter at IS er nedkjempet. Både Irak og Syria vil trenge massiv humanitær og politisk støtte for å lege sårene og for å fjerne årsakene til at det oppstår nye sekteriske konflikter.

Marginalisering av folkegrupper gjør det mulig for ekstremistgrupper som IS å rekruttere og samle støtte. Uten en tydelig strategi for å vinne freden kan IS vende tilbake. Det har skjedd før. Al Qaida i Irak ble ikke endelig beseiret for et tiår siden, men gjenoppsto sterkere enn før som IS da Syria ble revet i stykker i borgerkrig.

Bakgrunn: Iraks statsminister erklærer seier

I Irak feires frigjøringen av Mosul. Det er en viktig hendelse, men det betyr ikke at krigen er vunnet.

IS holder stand i deler av Syria og ekstremismen har fått avleggere i mange land, med terror som resultat. Trusselen blir ikke borte om IS mister land.