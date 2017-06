Lyden av krigen

VEST-MOSUL (VG) Noe av det første som slår deg ved krigssonen er den merkelige stillheten. Når den brytes, kan du være i livsfare.

Idet vi gikk ut av bilen ved frontlinjen i Vest-Mosul i Irak, merket jeg en uventet lyd: Et kakofoni av høylytt fuglekvitter.

Mosul er kjent for sine fugler, grunnet gode hekkeområder ved elven Tigris. Lyden var så merkbar på grunn av fraværet av menneskeskapte lyder.

Det er nemlig folketomt, som i en postapokalyptisk beretning.

I et belte inn mot frontlinjen ved gamlebyen er bygningene enten helt eller delvis ødelagt av bomber og granatild. De som ikke er lagt i grus, mangler én eller flere vegger. Vi kan ikke se et eneste intakt vindu.

I IRAK: Fotograf Harald Henden og VGs Midtøstenkorrespondent Nilas Johnsen i Mosul i Irak.

Stillheten brytes med jevne mellomrom av et overveldende lydbilde: Dumpe drønn fra bombene fra de amerikanske krigsflyene, nesten som torden. Hissige, pipende smell signaliserer at IS skyter mot de irakiske regjeringsstyrkene med raketter, og kraftige eksplosjoner fra artilleriild som sendes motsatt vei.

En annen lyd er lavere, men skumlere: Dersom en kule fra en skarpskytterrifle passerer nær deg, vil du høre et høyt knepp og en påfølgende vislelyd. Dette er kulen som bryter lydmuren.

Kulen går raskere enn lydbølgen fra selve skuddet, så at man oppfatter den distinkte vislelyden betyr at kulen har bommet, men at den har vært ubehagelig nærme.

Blir man truffet, vil man føle skuddet før man hører det. Har snikskytteren truffet slik han ønsket, rekker man hverken høre eller føle noe før døden inntreffer.

Tre slike vislende kuler passerte rett ved oss første dag ved fronten. Min svært erfarne kollega, fotograf Harald Henden, gjenkjente lyden, og ga en meget tydelig beskjed om at jeg skulle komme meg inn bak en murvegg.

Langs denne veggen satt de irakiske soldatene tilsynelatende helt avslappet. Hadde de tatt tre skritt ut i gaten, ville faren vært stor for å bli truffet av snikskytterne fra IS.



Les fortellingen: Svensk fotograf truffet av snikskytter fra IS

For soldater som kjemper i krig er det lange perioder med venting, fulgt av korte, intense kamper på liv og død. Som journalist kan det være vanskelig å beskrive, basert på tidsbegrensede turer til frontlinjen.

Vi fikk tre slike turer til fronten i Vest-Mosul i løpet av en drøy uke. Selv et begrenset innblikk tydeliggjør at de siste kampene om Mosul vil bli et inferno.

Gamlebyen består av et mylder av trange gågater. Selv om antallet IS-krigere er lavt, mellom 300 og 500, er opp mot 200.000 menn, kvinner og barn fanget bak frontlinjen.

De sivile dødstallene vil bli høye, men livet i Mosul er allerede på vei tilbake: På vei ut fra frontbesøket så jeg en eldre mann sitte på huk. Med et håndholdt feiebrett sopet han nøysomt vekk sprengt mur.

Huset, der deler av taket manglet, skulle bli et hjem igjen.

Les også: Slik ser det ut på innsiden av IS-tunnelene