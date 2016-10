Krigen om en millionby

Kommentar Faller Mosul er Den islamske stat (IS) historie i Irak. Det samme kan snart gjenta seg i Syria.

Men terrorfaren forsvinner ikke ved at IS taper militært. Tap på slagmarken gjør at ekstremistene omgrupperer. De vil endre strategi, finne nye allierte og andre slagmarker.

Flere tusen fremmedkrigere vil forsøke å vende tilbake til sine hjemland, noen desillusjonerte, men mange med farlig bagasje.

Farlig tid

Det farligste er å undervurdere den trussel som består, selv om Mosul og Raqqa skulle falle. Mosul er IS’ senter i Irak, slik Raqqa er deres hovedsete i Syria.

Mosul er et eksempel på hva et begrenset antall krigere - med ubegrenset brutalitet - kan oppnå. I juni 2014 drev færre enn 1000 IS-krigere 60.000 irakiske soldater og politifolk på flukt. De plyndret sentralbanken for flere hundre millioner dollar og tok kontroll over store mengder avanserte amerikansk militært utstyrt som irakiske styrker hadde fått. Færre enn 5000 krigere holder i dag mer enn en million sivile i et jerngrep.

En irakisk styrke på 30.000 mann, inkludert kurdisk milits, og med luftstøtte fra amerikanske bombefly, skal befri byen. Søndag kveld erklærte Iraks statsminister Haidar al-Abadi at frigjøringen av millionbyen Mosul var i gang. De ydmykende nederlagene i 2014, da IS erobret byer og svære landområder i det vestlige Irak, skal vendes til seier.

Den amerikanske forsvarsministeren, Ashton B. Carter, kaller offensiven mot Mosul «et avgjørende øyeblikk» i kampen for å beseire IS.

Større og sterkere

Det ble sagt at al-Qaida i Irak var nedkjempet og knust for ti år siden. Få år senere var de tilbake under banneret til Den såkalte islamske staten (IS), større, sterkere og farligere enn før. De utnyttet sammenbruddet i Syria og den sekteriske striden mellom sunni- og sjiamuslimer i Irak til egen fordel. Sosiale media ble brukt effektivt i propaganda og rekruttering.

En stund virket IS uovervinnelige. Den raske fremrykkingen og de oppsiktsvekkende seirene var deres beste rekrutteringsplakat. Det fungerer ikke lenger. Myten om uovervinnelighet er for lengst knust. De er på militær retrett og inntektskildene tørker inn. Gradvis vil det synke inn en ny erkjennelse: Den selverklærte staten går i oppløsning.

Ekstremistene taper ikke bare en illusjon. De mister også en base hvor de kan trene og planlegge for terror. Men erfaringene bør ha vist at faren ikke er over, verken i nærområdene eller i vestlige land. Slaget om Mosul er viktig, men krigen er langt fra over.

Denne kampen vinnes ikke utelukkende med militære midler, ettersom årsakene til krisen i den arabiske verden er politiske, økonomiske og sosiale. Så lenge det finnes sekterisk strid og mislykkede stater er det grobunn for grupper som IS.

Ikke panikk

De siste to ukene har det vært utført mer enn 50 bombeangrep fra luften mot Mosul. Koalisjonsfly har også sluppet flyveblad til innbyggerne der de oppfordres til å holde seg innendørs, og ikke få panikk.

Det siste er lettere sagt enn gjort. Andre irakiske byer, som Ramadi og Fallujah, er tidligere blitt befridd, men til en høy pris. Hele kvartaler legges i ruiner, byene blir nærmest ubeboelige og sivile jages på flukt. FN anslår at 200.000 vil flykte i løpet av de første krigsdagene i Mosul.

Mosul ved elven Tigris er Iraks nest største by og hadde for noen år siden to millioner innbyggere. Antallet er halvert ettersom minoriteter som særlig yezidier, kristne og kurdere har flyktet fra de sunnimuslimske ekstremistenes brutale styre. Mosul var en flerkulturell by, men IS har drevet en systematisk etnisk og religiøs rensing som også omfatter sjiamuslimer.

For første gang på nesten 2000 år finnes det ingen kirke i Mosul. IS brente 32 kirker og omgjorde byens katedral til en moske for jihadister. Sjiamoskeer er ødelagt og kulturminner vandalisert.

Mange sunnimuslimer føler seg marginalisert og diskriminert av et sjia-dominert irakisk regime. Derfor var det innledningsvis en viss oppslutning om IS som lovet å befri sine sunnimuslimske brødre og søstre.

Nå har befolkningen i Mosul og andre IS-okkuperte byer fått erfare noe verre, et skrekkregime som pisker de som ikke møter opp til bønn, som henretter internettbrukere og halshugger påståtte motstandere. IS sørger selv for å dokumentere sine ugjerninger i propagandafilmer.

De gjenværende innbyggerne i Mosul befinner seg nå i kryssilden. Hvor lenge deres lidelser vil vare avhenger av om IS vil kjempe til siste mann, eller om de flykter for overmakten. Arven etter IS er ødelagte byer og samfunn.

