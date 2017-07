Krigen mot terror fortsetter

Leder I disse dager jages IS ut av Mosul. Det skal vi glede oss over.

Irakiske styrker utgjør hoveddelen av kampstyrken som brukes for å nedkjempe en av verdens farligste og mest brutale terrororganisasjoner.

USA og andre land i den store koalisjonen hjelper til, både med etterretning, flystøtte, spesialstyrker og trening og opplæring av irakerne. Krigen mot IS er krevende og tung, men den bærende ideen, at det er irakerne selv som må gjøre hoveddelen av jobben, ser ut til å fungere. Det er gode nyheter. I årene fremover må verdenssamfunnet stille opp for å trene og hjelpe lokale styrker så de kan bli i stand til å ivareta sin egen sikkerhet. Dette er militær innsats som gir resultater, og de kan vare lenger en om man skulle gått inn selv militært og gjort jobben.

I Afghanistan fortsetter kampen mot Taliban i et lignende spor. NATO fortsetter den såkalte «Resolute Support Mission», som trener og støtter afghanske sikkerhetsstyrker. På forsvarsministermøtet i NATO denne uken ville ikke USAs forsvarsminister James Mattis si noe om hvor lenge han trodde kampen mot Taliban kom til å vare. Han konstaterte bare tørt at man fikk holde på til jobben var ferdig. Det er et fornuftig perspektiv. NATO og andre land kan ikke trekke seg ut før man er sikre på at Afghanistan ikke blir en frihavn for global terrorisme på nytt.

Konfliktene i Midtøsten og Afghanistan er i stor grad lokale. Det kan være vanskelig å se hvorfor det er i Norges og andres interesse å engasjere seg i dem. Men når vi gjør det er det fordi det handler om vår egen sikkerhet. Gjennom år med krig i Afghanistan ser det også ut til at man nå har forstått mer av hvordan vestens militære innsats gjør nytte for seg. Nemlig gjennom trening og utdanning, i tillegg til bruk av spesialstyrker og etterretning i mer skarpe og direkte anslag mot sentrale terrorledere. Denne innsikten bør det bygges videre på.

Det er også verdt å merke seg at det å ikke engasjere seg i konflikter som kan gi grobunn for internasjonal terrorisme kan være enda farligere enn å gjør det. Å ikke gjøre noe er også en handling. IS vokste frem relativt uhindret, fordi man bare lot Syria og Irak være. Nå betaler vi for det. I fremtiden bør vi bli bedre til å se hva som truer vår sikkerhet, og forstå hva som bør gjøres før prisen blir for høy.