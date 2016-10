Klokkene ringer for Midtøsten

Leder Søndag ringte kirker over hele landene med klokkene kl. 13.00, for å vise solidaritet med Syria og Iraks lidende folk.

Aksjonen startet i en kirke i Finland for en uke siden, utløst av den dramatiske situasjonen i Aleppo, og nå har flere hundre kirker på fire kontinenter fulgt det gode eksempel. Kirkerådet og Bispemøtet oppfordret før helgen norske menigheter til å delta. Det er i vår tid svært uvanlig å bruke kirkeklokkene til noe annet enn for å kalle inn til kirkelige handlinger, men i dette tilfellet var det både riktig og viktig.

Krigene i Syria og Irak er vår tids største krise og utfordring. Hundretusener er drept, millioner er på flukt og noen har også kommet til Norge. Vi må vise solidaritet med en lidende sivilbefolkning. Det kan gjøre på flere måter, ved å gi et bidrag til et årets TV-innsamling og ved å styrke den humanitære hjelpen i nærområdene. Å ringe med kirkeklokkene er en markering av at ofrene og de nødstilte ikke er glemt. Det er tydelig varsel om en akutt krise som krever vår oppmerksomhet, vårt engasjement og vår giverglede.

LES OGSÅ LEDEREN:Dommedag for Aleppo

Solidariteten må selvsagt omfatte alle, uansett religion og livssyn, ettersom krigen rammer alle. Samtidig er det en stor tragedie at det flerkulturelle Midtøsten er blant ofrene for krigen. Når samfunn bryter sammen er religiøse minoriteter særlig utsatt. Et dystert eksempel er Mosul, som har hatt en stor kristen befolkning i nesten 2000 år. Den såkalte Islamske staten (IS) har de to siste årene brent eller stengt alle kirker og jaget nær sagt alle kristne på flukt. IS begår etnisk og religiøs rensing, men i altfor stor grad er sårbare minoriteter blitt glemt av verdenssamfunnet. Kirkeklokkene bør også tjene som et varsel om denne store forbrytelsen.

Situasjonen i Mosul, Aleppo og ved andre frontavsnitt viser at behovet for humanitær hjelp er sterkt økende. FN-organisasjoner forbereder seg på å hjelpe 750 000 mennesker i Mosul i Irak. En ny flyktning-katastrofe er på gang. I helgen har det vært harde kamper mellom opprørere og regimestyrker i Aleppo i Syria, der flere hundre tusen sivile er beleiret og i stor fare. Sjelden har alvoret vært større og bakteppet mørkere enn under årets TV-aksjon.