Trudeaus socks-appeal

Kommentar Canadas statsminister har forstått noe vesentlig: Makten ligger i et nøye gjennomtenkt sokkepar.

Av Kari Spets

Det startet med et håndtrykk og fortsatte med sokker. «Sock diplomacy», et noe uventet begrep, viser hvor lite som skal til hvis du bare er smart nok. Som Canadas statsminister Justin Trudeau og hans forståelse av kraften som ligger i detaljene.

Hvordan skille seg ut blant mektige kvinner og menn i stødige antrekk? Velg en liten detalj. Noe uventet som signaliserer at du ikke er en sånn tørrpinn som de andre, men en fargerik figur med gjennomført sans for subtile signaler som artige slips/mansjettknapper/pumps-hæler. Kampen om tronen var enkel match for Trudeaus ankler.

KOMMENTERER: VGs Kari Spets. Foto: FRODE HANSEN

Men før sokkene kom håndtrykket. USAs president Donald Trumps forsøksvise alpha male-grep hadde for lengst skapt overskrifter. Trump har rykket mektige mennesker mot seg, gang på gang, og Trudeau så verdien i å være forberedt. Et stødig grep og en hånd på Trumps skulder og – vips! – så visste alle hvem som var statsminister i Canada. Og nå har strømpene ført ham til nye høyder.

25. juni deltok Trudeau i Torontos Pride-parade iført regnbuefargede ankelbekledning. På stripene sto det i tillegg «Eid Mubarak» – paraden falt nemlig på samme dag som Canadas muslimer feiret slutten på fastemåneden ramadan. Den virale sokkesuksessen var et faktum.

Flere ganger siden 2015 har han gått for patriotisk stil à la Canadas flagg; røde sokker med hvite lønneblader. Nå kan kanadierne kjøpe likedanne, selvsagt pyntet med Trudeaus ansikt. På den internasjonale Star Wars-dagen 4. mai – «May the fourth be with you» – fikk robotene R2-D2 og C-3PO vise seg frem på hver sin ankel. Noen uker senere ankom han NATOs hovedkvarter i Brussel med en blå og en rosa sokk med organisasjonens flagg. På et bilde drar Trudeau opp buksebenet, og mest nysgjerrig av alle rundt ham er verdens mektigste kvinne, Angela Merkel.

Er sokker blitt storpolitikk? I alle fall gjør det at Trudeau blir sett, og kanskje er en de mektige synes er ekstra stas å bli sett med. Men det trenger ikke bare være kalkulert fra Trudeaus side, kanskje er det bare hans greie. For hvorfor gå i ensfarget når du kan iføre deg krokodiller, enhjørninger eller i det minste noen polkadotter? Eller som hans favoritter; harlekinruter, dødninghoder og helrøde strømper?

På møtet med president Trump etter det berømte håndtrykket stakk det også noe ikke-svart opp av skoene hans: Mørkeblått med mønster av store, turkise sirkler, neppe noe politisk budskap. Likevel er det liten tvil om at Trudeau i det siste har oppdaget kraften i gjennomtenkte strømpelester og at han i dag nok ville tatt et mer symbolsk sokkevalg i møtet med USAs president.