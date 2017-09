Tilbake til fremtiden

Leder Statistisk sentralbyrå (SSB) har regnet ut at den videre innvandringen til Norge vil koste hver nordmann, voksne som barn, 10.000 kroner mer i skatt årlig i forhold til dagens nivå de neste hundre årene, ifølge NRK Dagsnytt.

SSB har lagt til grunn at innvandringen nesten vil doble folketallet de neste hundre årene. Og at hovedtyngden vil komme fra land i Afrika og Asia, grupper som i dag har lav yrkesdeltagelse og som betaler vesentlig mindre i skatt enn det de mottar av velferdstjenester, som skole, utdanning, pleie og omsorg eller trygd.

Disse fremskrivningene er i pakt med utregninger i regjeringens perspektivmeldinger og i de to rapportene til de såkalte Brochmann-utvalgene. Det er ikke lenge til Norge vil møte et smertepunkt i økonomien ettersom pensjonsforpliktelsene øker, folketallet vokser og oljeøkonomiens fremtid blir mer usikker. Utfordringene øker, og det er sterkt bekymringsfullt at den nåværende regjering bare har økt statens utgifter og forpliktelser i stedet for å stramme inn. Statens pensjonsutgifter er blitt større etter at man ga gifte og samboende pensjonister mer i pensjon, samtidig som nordmenn lever lenger og blir dyrere over tid.

At løsningen på utfordringen nødvendigvis er økt skatt, og at dette vil gjelde et hundre år fremover, er imidlertid langt mer spekulativt. Budsjettene kan også bringes i bedre balanse ved innstramning av statens utgifter, ved økt oljeproduksjon, ved mindre innvandring og ved å få flere folk i arbeid. Det mest sannsynlige er selvfølgelig en kombinasjon disse tiltakene. Erfaringsmessig foretar imidlertid ikke politikerne disse innstramningene før de er absolutt nødt, noe som gjør kuttene mer brutale enn om man hadde klart å planlegge dem bedre.

Det viktigste tiltaket er imidlertid å få flest mulig av folket i arbeid. Flere nordmenn, enten de er født i Norge eller andre steder, må inn i arbeidslivet, tjene sine egne penger og betale skatt. Som et av regjeringspartiene en gang formulerte sitt slagord: Fremtiden vedtas ikke, den skapes. Og å ta ansvar for dette er politikkens viktigste oppgave.