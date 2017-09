Svenske og norske tilstander

Kommentar I Sverige marsjerer høyreekstreme i gatene. De er flere enn i Norge. Vi kan fortsatt unngå svenske tilstander.

Vi har hatt en ganske god integreringsdebatt i Norge – og en mer vellykket integrering av nykommere og deres familier enn mange andre land. Vi har færre radikale islamister enn Sverige. Og færre nynazister og andre høyreekstreme.

Men det betyr ikke at alt går på skinner hos oss. Oslo er i ferd med å bli en delt by, der mange familier med minoritetsbakgrunn bor øst i Oslo, mens nesten ingen bor på vestkanten. På noen skoler er det rundt nitti prosent elever som snakker et annet språk enn norsk hjemme, på andre skoler finnes de knapt. Det er ikke bra for noen. Ingen av disse ungdommenes skolemiljø speiler det samfunnet de skal leve og jobbe i.

Men vi har fortsatt ikke ghettoer. Fortsatt ikke det vi kaller svenske tilstander. Heldigvis. Politiet har kontroll, det er ikke steder i byen der de ikke går inn. Men de forteller om et stadig røffere miljø, mer og grovere vold, og gjenger som forsøker å kontrollere ulike områder.

T-banetog på vei mot sentrum. Det er et røffere miljø i Oslo, særlig øst i byen. Foto: Tore Kristiansen , VG

Det rapporteres om store problemer på mange skoler øst i Oslo. Denne uken fikk vi vite at rektor på Stovner videregående skole har varslet sine overordnede om at han ikke lenger kan tilby elever og ansatte et trygt og godt miljø. Rett før sommerferien hadde politiet et møte med sentrale Oslo-politikere om vold og kriminalitet ved flere videregående skoler øst i byen. På Bjørnholt videregående har de innført adgangskontroll for elever og ansatte.

Og dette er ikke alt. Dagsavisen, som har satt søkelys på vold i Oslo-skolen, kan fortelle at lærerne i hovedstaden i fjor rapporterte om nær to tusen tilfeller av vold mot lærere, nesten halvparten av dem alvorlige. Mye tyder på at de faktiske tallene er enda høyere, fordi mange tilfeller ikke rapporteres inn.

Ikke alt dette handler om innvandring og integrering. Det har alltid vært områder i store byer der mennesker med dårlig økonomi og vanskelige levekår samles. Det fører ofte til sosiale problemer. Men forskjellene øker, også i Norge. En rapport i sommer viste at barnefattigdommen i Norge har tredoblet seg siden år 2001. Halvparten av disse barna vokser opp i familier med innvandrerbakgrunn.

Når barn og ungdom som vokser opp i dårlige kår, i tillegg slites mellom ulike kulturer, og ulike regler ute og hjemme for hva som er lov og hva som ikke er lov, får de en ekstra belastning. Og hvis foreldrene på toppen av det hele ikke snakker norsk, og sliter med å forstå kodene i samfunnet de er del av, blir det ekstra tungt.

Faren er radikalisering. Begge veier. Det kan være vanskelig både å være innvandrerungdom og opprinnelig nordmann i miljøer der man er i tydelig mindretall. Særlig gutter kan føle seg utsatt, og ende opp med å føle hat og frykt.

Våre sikkerhetstjenester har lenge vært bekymret for radikale islamister. Nå er de i stigende grad også bekymret for høyreekstreme miljøer. Nynazister marsjerte nylig i norske byer. Men vi er fortsatt langt unna svenske tilstander, også her. Likevel - ytterpunktene forsterker hverandre. Polariseringen øker.

Denne helgen er det varslet nazidemonstrasjoner i Gøteborg. I Sverige har de i liten grad snakket om de vanskelige spørsmålene. Jeg har selv diskutert med svenske kollegaer hvordan vi skal dekke spørsmål om integrering og innvandring. Vi har vært på hver vår klode. Det samme kan norske politikere fortelle om sine møter med svenske søsterpartier.

Demonstranter fra den nazistiske organisasjonen Nordfront marsjerte i Göteborg tidligere denne måneden. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / NTB scanpix

Gjennom høstens valgkamp har vi for første gang på lenge sett noe lignende fra Arbeiderpartiet. Jonas Gahr Støre og hans folk snakket knapt om integrering og innvandring. De snakket lite om partiets mangeårige linje - en streng politikk med et menneskelig ansikt. En ansvarlig linje i innvandringspolitikken, i erkjennelsen av at tempo og antallet nykommere har betydning for i hvilken grad samfunnet klarer å ta opp i seg nykommerne. Og en politikk som går ut på å både stille krav, og å stille opp for nykommerne. Fordi det er dette som gagner integreringen, til alles beste. Både de som kommer, og de som er her fra før.

I denne valgkampen handlet det mer om retorikk enn om politikk. Det handlet mer om ordbruk og toneleie enn om de utfordringene vi står overfor. Som problemet med at mange nykommere ikke kommer i arbeid, eller raskt faller ut av arbeidslivet, slik Brochmann-utvalget peker på. Eller vold i oppdragelsen, som vi vet er utbredt i mange innvandrermiljøer. Eller kvinneundertrykking. Eller alle ungdommers rett til frie valg i livet, uavhengig av hvor besteforeldrene deres kommer fra.

Eller – ikke minst - situasjonen på mange skoler, der de kjenner problemene på kroppen. Jeg har snakket med erfarne lærere som har stått i disse spenningsfeltene i mange år, og som nå er slitne. Opp gjennom årene har jeg møtt lærere som gir alt, som sier at deres elever skal lese Ibsen og Shakespeare selv om foreldrene deres ikke kan nok norsk til å forstå hva barna deres driver med. Som går inn i konflikter, og hjelper der de kan. Som er stolte over alle elevene som lykkes, og ulykkelige over dem som faller ut.

Skolen og lærerne sitter med nøkkelen. Men de kan ikke gjøre jobben alene. Nettopp derfor er det så viktig at vi vet hva som foregår rundt om i Oslo, og at vi hverken overdriver eller bagatelliserer det som skjer. Rektoren ved Stovner videregående skal ha takk for at han forteller om situasjonen ved sin skole.

Vi må ikke slippe taket nå. Vi må snakke om politikkens innhold mer enn om hvem som sier hva og hvordan. Hvis Oslo lykkes med integreringen, så lykkes Norge. Hvis det derimot ikke går bra i Oslo, så er vi alle i trøbbel.

