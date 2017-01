Styrket rettsikkerhet i saker om statsborgerskap

Debatt KrF støtter forslaget om å styrke rettsikkerheten i saker om å tilbakekalle statsborgerskap. Samtidig foreslår vi å innføre en foreldelsesfrist og fri rettshjelp i slike saker.

KNUT ARILD HAREIDE, partileder KrF

GEIR S. TOSKEDAL, innvandringspolitisk talsmann KrF

KrFs klare utgangspunkt er at det ikke skal være mulig å jukse og lyge seg til opphold eller statsborgerskap. De som ikke har et beskyttelsesbehov må returnere til sitt hjemland, slik at vi kan bruke ressursene til å integrere de mange som har et reelt behov for beskyttelse.

Må skje ved dom

Et norsk statsborgerskap bør henge høyt, og gjør også det i dagens lovverk, som stiller strenge krav til innvilgelse. Dette bør korrespondere med at tilbakekall av statsborgerskap ikke kan gjøres lettvint eller uten tilstrekkelig rettsikkerhet. I dag er det mulig å miste statsborgerskap uten annen prosess enn et enkeltvedtak i UDI. Dette synes ikke KrF er betryggende, og går derfor sammen med resten av opposisjonen om å kreve at tilbakekallelse av statsborgerskap skal skje ved dom.

Domstolsbehandling innebærer styrket uavhengighet og økt mulighet til å imøtegå motpartens anførsler. Tilbakekall av statsborgerskap har mange likhetstrekk med straff, og konsekvensene er dramatiske for den det gjelder. De blir fratatt retten til å arbeide, retten til å stemme, retten til innreise og utreise, og alle andre rettigheter et statsborgerskap medfører. Mange av de som mister statsborgerskapet på denne måten ender også opp som statsløse uten rettigheter noen steder.

Tilbakekallelse kan også ramme familiemedlemmer hardt, selv om de har bodd svært lenge i Norge og ikke har opptrådt klanderverdig. Når selv den minste straffesak behandles i domstolen, er det gode grunner for at tilbakekall av statsborgerskap også skal gjøre det.

Et motargument er at domstolsbehandling er mer ressurskrevende enn forvaltningsvedtak, og vil medføre en merbelastning på domstolene. De siste fire årene er det blitt gjort 135 vedtak om tilbakekallelse. Dette vil tross alt utgjøre en forsvinnende liten del av de om lag 70 000 sakene som er til behandling i tingrettene hvert år. Videre vil tilbakekallelse være mindre aktuelt i framtiden etter at ID-kontrollen har blitt strengere de siste årene. UDI regner for eksempel ikke med at tilbakekallelse er en aktuell problemstilling for somaliere som kom til Norge etter 2006, da det ble innført språktest i alle saker som gjaldt asylsøkere som oppgav å komme fra Somalia.

Fri rettshjelp

I saker om tilbakekall av oppholdstillatelse etter utlendingsloven har man rett til gratis advokatbistand, fordi det er snakk om et vedtak av stor betydning for den enkelte. Tilbakekallelse av statsborgerskap er enda mer inngripende, og vil også innebære at personer mister oppholdstillatelsen i Norge.

I dag har man ikke rett til rettshjelp i statsborgersaker, noe som er et åpenbart hull i lovverket, og trolig et like stort rettssikkerhetsproblem som at sakene ikke behandles ved en domstol.

KrF vil derfor fremme et eget forslag i Stortinget om å innføre en rett til fri rettshjelp i statsborgerskapssaker.

Foreldelse

Noe av det som har virket mest urimelig med de enkeltsakene som har vært beskrevet i media den siste tiden er at sakene kommer opp så lenge som 12 og endatil 17 år etter at personen har ankommet Norge. Selv alvorlige forbrytelser vil i dag foreldes etter et visst antall, som står i forhold til sakens alvorlighetsgrad. Bare de alvorligste forbrytelser, som terrorhandlinger og seksuelt misbruk av barn blir ikke foreldet. Det virker ikke rettferdig at menneskehandel og grovt bedrageri behandles mildere enn asyljuks. På et tidspunkt må man kunne legge ting bak seg, og gå videre.

Derfor fremmer KrF et forslag om å utrede en foreldelsesfrist, som etter en gitt tid avskjærer anledningen til å tilbakekalle et statsborgerskap.

KrF er tydelige på at vi må ha strenge regler mot å jukse seg til statsborgerskap. Samtidig må et så alvorlig tiltak som å ta statsborgerskapet fra noen skje ved dom og de det gjelder må gis rettshjelp for å forstå sin rettsstilling og til å fremme sin sak. Dessuten må det på et eller annet tidspunkt settes strek for å gjenoppta forhold fra langt tilbake i tid. Det bør gjelde uansett om du er født her i landet eller har blitt borger gjennom en søknadsprosess.