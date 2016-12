Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har i praksis bred politisk støtte i innvandringspolitikken. Hennes politiske konkurrenter liker det hun leverer, men ikke nødvendigvis det hun sier. Listhaugs argument om å være «streng og rettferdig», henviser til at vi ikke kan ta imot alle som vil til Norge, for da får vi ikke hjulpet dem som virkelig trenger det.

Og Listhaug kan skryte av resultatene. Norge ligger an til å motta rekordfå asylsøkere i år. Og VG kunne denne uken melde at asylkøen er halvert på ett år. Antallet asylsøkere i norske mottak er tilbake på samme nivå som sommeren 2015, før den store tilstrømningen i fjor høst.

Forklaringen på nedgangen er rett nok mest endringer som er gjort lenger sør i Europa. Men samtidig er tiltak som norsk grensekontroll og returpolitikk viktig. Migranter uten behov for beskyttelse kan ikke få opphold i Norge.

Opphold får nok imidlertid 1500 flyktninger som sitter fast i Hellas og Italia i påvente av å komme til Norge. VG besøkte denne uken noen av de syriske flyktningene i Hellas som har ventet i elendige forhold i snart et år. Hvorfor de ikke er kommet til Norge forklares av UDI og politi med sikkerhet og at jul vil forsinke ytterligere.

Men det var alt i vår at EU-landene kom til enighet om et overføringsprogram som skulle avlaste Hellas og Italia. Norge lovet å bidra med 750 personer i år og like mange neste år. Tall fra UDI viser at Norge så langt bare har tatt imot 20 fra Hellas og 80 fra Italia. Ifølge Flyktninghjelpen dreier det seg i hovedsak om personer fra Syria og Eritrea som nesten alle vil få asyl i Norge.

«Streng» er vel og bra, men det kan virke som Listhaug har mistet «rettferdig» av syne. For her bør tempoet opp. Dette er altså nettopp slike folk Listhaug argumenterer med at vi må hjelpe, reelle flyktninger med ekte beskyttelsesbehov. De skal uansett komme til Norge. Og at integreringen kommer i gang raskt er like viktig for disse, som alle de som sitter i norske flyktningmottak. Rundt om i landet fortviler norske kommuner fordi de har ansatt folk og bygget leiligheter til flyktninger som de var forespeilet å få, som likevel ikke kommer. Denne kapasiteten må vi benytte.

Nå er det rett nok vanskelig å føre en rettferdig flyktningpolitikk. For et sted må grensen settes. Noen vil alltid havne på gal side og rammes uforholdsmessig hardt. Men akkurat når det gjelder relokaliseringsprogrammet bør Norge kjenne ansvaret tynge. Vi er helt avhengig av at EU forhandler frem avtaler med de store flyktninglandene fremover. Migrasjonen i verden vil bare øke. Da må vi også være villig til å dele på byrdene. Norge bør gå foran og vise at vi er villig til å ta vår del av jobben. Dugnad er som kjent selve varemerket på norsk kultur.