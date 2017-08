– Hadde bare en brøkdel av innvandrerne vendt oss ryggen og forlatt oss i morgen, hadde samfunnet vårt gått i stå og brutt sammen.

GURI RIKSAASEN, sosialantropolog



Innvandring er bra for økonomien. Uten innvandringen på 70-tallet hadde vi ikke klart å omsette oljeinntektene til økt produksjon, vekst og velferd. Innvandring skaper handel og arbeidsplasser. Hadde bare en brøkdel av innvandrerne vendt oss ryggen og forlatt oss i morgen, hadde samfunnet vårt gått i stå og brutt sammen.

Innvandring er god bistandspolitikk når folk sender penger til venner, familie og prosjekter i sine respektive opprinnelsesland og på den måten bidrar til å redde liv og skape vekst uten at det går penger i lomma på korrupte ledere og dyre organisasjoner. Innvandring er broer til nye markeder og nye produkter, verden over. Innvandring er porter til ny kunnskap og økt kompetanse. Språk, mat, kunst og ideer. Innvandring gjør oss til en del av verden, og verden til en del av oss.

Innvandring skaper et mangfold som gir meg frihet til å utvikle min identitet og leve utenfor homogenitetens tvangstrøye. Innvandring er moderne.



Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

For å utnytte den ressursen innvandring innebærer til beste for alle, og gjøre livet levelig for innvandrere og deres etterkommere, og for oss som ikke lenger regnes som innvandrere, må vi bli enige om noen prinsipper. Basert på sunn fornuft og norsk folkeskikk foreslår jeg følgende:

Du er et menneske. Dine menneskerettigheter er ukrenkelige.

Du har reist langt. Kanskje har du kjempet hardt. Kanskje kom du hit av kjærlighet til den du elsker. Kanskje kom du hit for arbeid, for å bidra både for oss og de du har hjemme. Kanskje var det ikke du som valgte å komme hit, men dine foreldre eller besteforeldre. Du eier dine ressurser. Du er eksperten i ditt eget liv.



Frihet

Jeg skal aldri frata deg og dine barn friheten, fengsle deg eller internere deg i noen form for leir fordi du tilhører en gruppe.

Ditt liv har verdi. Når du våkner og føler at du har druknet i vårt store system og ikke finner veien ut, da skal jeg hjelpe deg å finne verdien tilbake.

Jeg lover deg at om du reiser på besøk til landet du flyktet fra, da skal jeg glede meg med deg. Fordi jeg vet at det er din rett. Fordi jeg vet at det røde passet vi begge holder kjært gir deg tryggheten du trenger. Jeg har tillit til dine vurderinger.

Ingen skal få gjøre oss til usle angivere. Hvis jeg er statsminister og mine ministre utfordrer dine ukrenkelige rettigheter som menneske, da skal jeg ikke lene meg tilbake og godmodig avfeie det som barns lek med ord. Da skal jeg reise meg opp og bruke den myndighet som er gitt meg. Nettopp fordi myndigheten er gitt meg. Jeg erkjenner ansvaret det innebærer. For din og min trygghet.

Begår du kriminelle handlinger skal jeg behandle deg i det samme rettsvesen, med de samme rettsprinsipper som alle andre.



Ukrenkelig rett

Om du får avslag på din søknad om asyl, beskyttelse eller opphold, skal jeg ikke kalle deg juksemaker og løgner. Jeg skal ikke si at din søknad er grunnløs. Å søke beskyttelse er vår ukrenkelige rett. Hvordan kan jeg forvente at du kjenner utfallet på din egen søknad før du har søkt? Hvordan kan min oppfatning av din situasjon være mer moralsk høyverdig enn din? Og hvordan kan jeg forvente at du forstår det uforståelige i at en søknad om beskyttelse er grunnløs i Norge, men gir asyl i for eksempel Tyskland eller Frankrike? Har du gått deg vill skal jeg følge deg hjem. Blir du utsatt for sosial kontroll, vold, tvang og trusler i dine nære relasjoner, da skal jeg ikke dømme deg, men gi deg det jeg selv har fått: hjelp til økonomisk selvstendighet og frihet til å bryte ut. Jeg skal være med på å bygge de løsningene som skal være ditt og mitt og våre barns sikkerhetsnett.



Les også: Listhaug glad for asyl-slakt

Hvis vi skal bygge vårt samfunn på menneskelige instinkter, da skal vi ikke bygge det på frykt for det fremmede. Vi skal bygge vårt fellesskap på menneskets iboende trang til å hjelpe. Fordi ingen mennesker lever uten hjelp fra andre, og alle mennesker trenger noen å hjelpe. Det er det som gjør oss til mennesker, til samfunn, til fellesskap. Et samfunn kan ikke bygges på frykt, like lite som et hus kan bygges på sand. Jeg erkjenner din menneskelige rett til å hjelpe, til å bidra.

Når dine barn setter seg bak skolepulten med stjerner i øynene, med vilje til å bidra, med håp for framtida, da skal jeg anerkjenne dem. For dette har vi sammen du og jeg: håpet for framtida og vissheten om at framtida ligger i barna våre.

Du skal be til din Gud slik jeg ber til min Gud uansett hvor i verden jeg er.

Du er mitt speil. Relasjonen mellom deg og meg skaper vår identitet. For å forstå meg trenger jeg deg. Jeg skal snakke sant om deg. Sammen skal vi skape 1000 grunner til å elske og ingen grunner til å hate.