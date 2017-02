Innvandrere, identitet og nasjonalfølelse

Kommentar I de tidlige 20-årene trakk fotballspilleren Frederic Kanouté seg vekk fra det franske, i likhet med mange andre innvandrerungdommer.

Av AXEL STØREN WEDÉN

Forrige uke kom Kanouté til Oslosenteret for å snakke om livet etter fotballen, som han har dedikert til veldedig arbeid i hjemlandet Mali. Høyreiste Kanouté, som hadde en suksessfull karriere i Lyon, West Ham, Tottenham og Sevilla, er født og oppvokst i et arbeiderklassestrøk utenfor Lyon. Hans franske mor jobbet som lærer og hans maliske far var fabrikkarbeider.

I de tidlige 20-årene trakk Kanouté seg vekk fra det franske. Han konverterte til islam, og til tross for at han hadde tilbud om å spille for Frankrikes fotballandslag, falt valget på farens hjemland, Mali. Avgjørelsen var symptomatisk for en tankegang som er utbredt i Frankrike blant første- og annengenerasjonsinnvandrere, også de med kun én utenlandskfødt forelder.

– Du hører det overalt. Ungdommer som er født og oppvokst i Frankrike og som aldri har besøkt Algerie, men har algeriske foreldre, identifiserer seg overhodet ikke som franske. Denne måten å tenke på blant innvandrerungdom er langt vanligere i Frankrike enn i England. Jeg tror det er et resultat av mislykket integrering og at Frankrike ikke har lyktes i å involvere dem i samfunnet. Dette dytter dem i enda større grad til å innta en annen identitet enn den franske, mener Kanouté.

I dag fremholder 39-åringen at det både er helt naturlig og fullt mulig å identifisere seg både som fransk og som malisk. Samtidig er han «dypt bekymret» for at polariseringen mellom etnisk franske og innvandrere bare øker.

Selv om klasseskillene, de historiske konnotasjonene og det politiske klimaet i Norge og Frankrike er usammenlignbare, er det ikke et ukjent fenomen her heller at første- og annengenerasjonsinnvandrere føler en sterkere tilhørighet til sine foreldres hjemland enn landet de er født og oppvokst i. Eksemplene er flere på norskfødte barn av innvandrere som velger å spille fotball for foreldrenes hjemland, fremfor Norge.

Medlemskap i «nasjonen» handler om tilhørighet, men også om hvem man er villig til å se på som en del av fellesskapet, trekker en ny PRIO-studie frem. Det er en krevende øvelse for de fleste. Ofte ender jakten på det som binder oss nordmenn sammen, den norske fellesidentiteten, ut i uklare formaninger om at våre nye landsmenn må tilpasse seg det som er «typisk norsk». Svaret på hva som er det, blir stadig vanskeligere å definere.

Så hva er det vi egentlig krever? Skal det integreres eller assimileres? På samme tid som at det er en selvfølge å forvente at innvandrere skal tilpasse seg det vi oppfatter som et norsk verdigrunnlag og en norsk kultur, må det legges til rette for at de kan ta del i et nasjonalt fellesskap uten at det innebærer at de skal kaste alt av deres egen kultur og verdier over bord.

I det flerkulturelle samfunnet trekkes polarisering frem som kanskje den største utfordringen. Ingen er tjent med at avstandene mellom folk øker, og spesielt ikke ved at vi lager trange definisjoner på hva det innebærer å være norsk.

