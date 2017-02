Et skremmeskudd til europeiske politikere

Kommentar Flertallet i en rekke europeiske land vil stoppe all innvandring fra hovedsakelig muslimske land. Det er et voldsomt skremmeskudd til det politiske sentrum.

Av AXEL STØREN WEDÉN

Europeiske politikere har den siste uken steilet ved Trumps presidentordre om et innreiseforbud for innbyggere fra syv land der muslimer er majoriteten. Francois Hollande har oppfordret Europa til å «svare» på Trumps politikk og Angela Merkel mener forbudet strider mot «grunnleggende prinsipper».

Men tyske, franske og andre europeiske politikere fra det politiske sentrum har nok å stri med på hjemmebane.

En ny, omfattende undersøkelse fra anerkjente Chatham House viser svart på hvitt at en innvandringsliberal diskurs er i sterk utakt med befolkningen i flere europeiske land.

AXEL STØREN WEDÉN er journalist i VG.

55 prosent av de 10.000 spurte fra Belgia, Tyskland, Frankrike, Spania, Hellas, Italia, Østerrike, Storbritannia, Polen og Ungarn mener at «all videre innvandring fra hovedsakelig muslimske land burde bli stoppet».

I alle landene var de som var enige i påstanden, flere enn de som var uenige i den.



Mens Polen, som har en svært lav ikke-vestlig innvandring sammenlignet med vest-europeiske land, topper listen, viser resultatene fra Belgia, Tyskland og Frankrike at godt over halvparten også der ønsker full stopp i innvandringen fra muslimske land.

Fellesnevneren for de tre landene er at de enten har befunnet seg i sentrum av flyktningkrisen eller har blitt rammet av en rekke islamistisk motiverte terrorangrep.

Den europeiske angsten for muslimsk innvandring har omsatt seg i voldsomme byks fremover for høyrepopulistiske partier i Europa. I Frankrike er utfallet av årets presidentvalg høyst usikkert, med National Front oppe på 30-tallet i flere målinger. Før valget av ny nasjonalforsamling i Nederland i mars leder Geert Wilders' islamfiendtlige Frihetsparti på alle meningsmålinger.

Frykten for et høyrepopulistisk valgskred i flere europeiske land har også fått de etablerte partiene til å endre kurs i retning en mer restriktiv linje i innvandringsspørsmålet.

Angela Merkels «wir schaffen das» («vi kommer til å klare det», norsk oversettelse) i møte med flyktningstrømmen i 2015 er etterhvert blitt et fjernt minne. Hun har gjennomført en rekke restriktive innvandringstiltak og kommet med klarere krav til integrering av de som har kommet.

I Nederland rykket den liberale statsministeren Mark Rutte i forrige måned ut i en helsides annonse i en av landets største aviser Algemeen Dagblad, i et desperat forsøk på å demme opp for den voldsomme fremgangen til det islamfiendtlige Frihetspartiet.

I det åpne brevet, som han adresserer til hele Nederland, betegner han et økende ubehag over at folk kommer til landet og nyter godt av landets frihet, men misbruker den samme friheten, nekter å tilpasse seg og avviser landets verdier.

Mange har spådd at Trump-effekten kommer til å treffe EU-landene med full kraft. Det er hvertfall liten tvil om at det er innvandring som i hovedsak kommer til å vinne eller tape valg i Europa i år.