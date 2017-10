Enig, Listhaug

Leder I en kronikk i VG mandag advarer innvandringsminister Sylvi Listhaug mot å liberalisere asylpolitikken.

Hun er kritisk til Ap, som nylig sa i VG at de vil fremme et forslag for å få ned bruken av midlertidige oppholdstillatelse for enslige asylsøkere.

At midlertidighet ikke er bra, er vi enig i. Men problemet med å love varig opphold til barn som ikke har beskyttelsesbehov, er at det erfaringsmessig fører til at svært mange flere ankommer.

I 2015 fikk Norge 5500 mindreårige asylsøkere før regjeringen strammet inn ved å åpne for flere returer samt bruk av mer midlertidighet. Det har hjulpet. I år er tallet så langt 149 enslige mindreårige asylsøkere. En av årsakene til at det kom så mange i 2015 var ifølge Landinfo et inntrykk av at Europa var blitt mer åpent for asylsøkere.

Vi har sett det samme før. I 2009 brukte den rødgrønne regjeringen 950 millioner kroner på de rundt 2000 enslige, mindreårige asylsøkerne som kom fra Afghanistan. Samtidig ga vi landet totalt 750 millioner i humanitære bidrag. Midlene vi brukte på de relativt sett få mindreårige asylsøkerne som ble sendt hit, sto ikke i forhold til bevilgningene til Afghanistan. Ap strammet da til ved å åpne for midlertidige oppholdstillatelser. Som Sylvi Listhaug viser, gikk antallet ankomster ned.

Eksperter som har forsket på psykisk helse blant enslige mindreårige asylsøkere i Norge, forteller om de mange traumene ungdommene har etter ankomst. Mange betaler en høy pris for et bedre liv, noen også med døden. Nå skal hensynet til barna veie tungt, men det er ikke åpenbart at å fjernes fra foreldrene for å foreta en flukt til Norge, er til barnas beste. Tvert om bør hovedtiltaket for å unngå midlertidighet være å fjerne motivasjonen for å sende barn uten beskyttelsesbehov med menneskesmuglere gjennom hele Europa.

Når de mindreårige først er kommet hit, skal vi selvsagt behandle dem skikkelig. Men målet må være at foreldre ikke forledes til å tro at de bør sende barna til Norge. Derfor er vi enig med Sylvi Listhaug i at en oppmyking her kan koste både barna og Norge dyrt. Arbeiderpartiet bør tenke seg godt om før de gir signaler som kan tolkes slik at enslige barn uten beskyttelsesbehov bør sendes til Norge.

