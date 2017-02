Kommentar Hassan Ali Khaires vei fra flyktning til statsminister i Somalia er en solskinnshistorie av de helt sjeldne.

Av AXEL STØREN WEDÉN

Da han kom til Norge på slutten av 80-tallet fikk han trygghet, stabilitet og mulighet til å utdanne seg. Senere slo han seg opp ved jobb i Flyktninghjelpen – først som koordinator for beredskapsstyrkene deres, senere som områdesjef for Somalia og til slutt som regionaldirektør for Afrikas horn basert i Nairobi.

Nå er han valgt som statsminister av den nyvalgte amerikansksomaliske presidenten Mohamed Abdullahi Farmajo. Mannen fra Vestre Slidre står ovenfor enorme utfordringer i sin nye jobb: Ekstrem tørke gjør at landet står i fare for å oppleve en sultkatastrofe i år. Samtidig er den al-Qaida-affilierte terrorgruppen al-Shabaab igjen på offensiven, og har utført en rekke terrorangrep det siste året.

– Min somaliske bakgrunn er en stor fordel, men det er også forståelsen for norske verdier, fortalte Khaire til Aftenposten i 2011 om fortrinnet han hadde med hans daværende arbeid på Afrikas horn.

For Somalia er det gode nyheter å få inn maktpersoner med perspektiver og kunnskap de har tilegnet seg i Europa eller USA. De kommer tilbake til et land hvor politikken er inrettet slik at parlamentsmedlemmer blir bestemt av klanledere, fremfor av den generelle befolkningen.

Innsettelsen av Khaire er også gode nyheter for Norge. For det første er det et skussmål for at integreringen her kan fungere veldig bra.

Samtidig passer det rett inn i regjeringens mantra om at unge menn fra land med fattigdom, krig og konflikt må dra hjem og «bygge opp landene sine».

Det er ikke til å underslå at det er en stor utfordring at unge menn, selve bærebjelken i mange tradisjonelle samfunn, går tapt for mange mindre utviklede stater. I Gambia finnes det eksempler på landsbyer som har mistet en hel generasjon unge menn på deres ferd mot Europa. Migrantstrømmen fra Bangladesh og Pakistan til Europa besto tilnærmet bare av menn.

I flere tilfeller er det også høyt utdannede som synes tapt for hjemlandet for alltid. Nåværende generalsekretær i FN, António Guterres, har uttrykt sterk bekymring for Syrias fremtid etter de mange millionene som har lagt på flukt: «En kan bare forestille seg de katastrofale konsekvensene en slik utvandring vil ha for den fremtidige gjenoppbyggingen av Syria».

Mindre utviklede land trenger sine mest ressurssterke tilbake. Det er en grobunn for utvikling. Men hjemreisen er selvsagt avhengig av at forholdene tillater det. Dessverre er solskinnshistorien til Hassan Khaire så alftor sjelden.