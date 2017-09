Det fineste av det fine i Norge

Debatt Som filmskaper har jeg tilbrakt tid blant de som forsøker å ødelegge Norges demokratiske prinsipper. Utenforskap og avvisning er en del av årsaken til problemet. Tro meg, avvisning er som er bensin på bålet deres.

ULRIK IMTIAZ ROLFSEN, filmskaper og forfatter

Det er dette jeg tenker på når jeg tenker på regjeringens måte å omtale innvandrere og asylsøkere på. Norge er fremdeles et av få land i vesten som ikke har hatt opptøyer (à la «svenske tilstander»). Men med mer av den retorikken regjeringen har ført de siste årene, kommer vi dit, det er jeg sikker på. Hat avler hat. Men hvorfor sprer slik hatretorikk seg så fort? Er det fordi Frp-statsrådenes ord ofte inneholder en kime av våre egne innerste tanker og dermed kjenner mange at nå «har vi lov»?

Mange, kanskje flere enn de som innrømmer det, har kjent på lettelsen over at regjeringen har «kjørt knallhardt mot innvandring». Regjeringen fokuserer først og fremst på å sende asylsøkere tilbake dit de kommer fra. Og rett nok, vi kan ikke ta i mot alle som vil hit. Det ville drukne Norge. Men vi kan velge hvilken retning vi ønsker at samfunnet skal bevege seg i? Kan vi anta at de aller fleste flyktninger er gode, men desperate mennesker som trenger vår beskyttelse, og som med riktig oppfølging vil berike landet vårt? Eller kan vi anta at de fleste er er onde og farlige personer som ønsker å ta over og snu opp ned på samfunnet vårt?

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Frp har rett i at innvandring og integrering byr på utfordringer som må løses. Er noen av partiene uenige i det? Nei. Og Frp skal ha ros for å ha satt ord på manges engstelse. Spørsmålet er om riktig medisinen nå er å mane frem ytterligere frykt?

Ja, det er vanskelig å integrere nye mennesker i vår kultur. Utfordringene står i kø. Det er ikke en moderne norsk verdi å skille mellom gutter og jenter. Det er ikke lov å slå sine barn. Det er ikke ok å kalle jenter horer, spre hat mot homofile, eller mot de med annen religion. Det er ikke ok å misbruke velferdsordningene, eller tvinge barna til ekteskap. Slikt er ikke ok. Slikt skal vi slå ned på som samfunn. Men det hjelper ikke å dytte alle innvandrere og asylsøkere vekk. Gjør vi det vil problemene bare øke. Dessuten; Tenk hvor mye rikere mesteparten av innvandringen har gjort samfunnet vårt. Se det for deg: et Norge utelukkende basert på historiske norske tradisjoner. Hvordan ville det vært?

Jeg tror på å utdanne innvandrere og asylsøkere uten å knuse deres selvfølelse eller fjerne alt av berikende kultur, få dem raskt ut i arbeid og sørge for at de blir der, styrke norskopplæringen, fjerne integrerings-hemmende tiltak, styrke forskningen på integrering mens vi samtidig bekjemper hatefulle ytringer og antidemokratiske krefter, gruppetenkning og utenforskap. Slike tiltak krever mot, og mot har vi i Norge både blant politikere og blant folk flest.

På den andre siden insisterer Høyre/Frp-regjeringen (med støtte fra Venstre) på en politikk og retorikk som gjør at en innvandrer som tar utdannelse og bidrar til samfunnet føler seg like avvist som en radikal Islamist. Slikt fører til utenforskap.

Og her kommer vi til det fineste av det fine i Norge: Valget er ditt.Og her kommer vi til det fineste av det fine i Norge: Valget er ditt.

--

(Kronikkskribenten sitter i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet)