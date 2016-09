Ingen tør å protestere mot Putin

Kommentar Vladimir Putins «Forente Russland» og andre Kreml-støttende partier gjør selvfølgelig rent bord i det russiske parlamentsvalget.

Det skjer til tross for økonomisk nedtur, synkende levestandard og at korrupsjonen ligger som en klam hånd over landet – tre faktorer som i de fleste land skulle skape trøbbel for makthaverne.

Samtidig strømmet det i løpet av søndagen inn med rapporter om valgfusk. Blant annet ligger det en video fra Rostov i Sør-Russland ute på nettet. Der fyller noen av valgfunksjonærene urnen med ferdig utfylte stemmesedler – mens andre stiller seg rundt for å skjule hva som foregår.

En av organisasjonene som prøver å finne ut om valget er rettferdig, sier til VG at de har fått melding om 104 kadetter som kjøres fra lokale til lokale og avlegger stemmer flere ganger.

Etter det forrige parlamentsvalget, i 2011, gikk folk ut på gatene og demonstrerte mot utbredt valgfusk. En bølge av demonstrasjoner fortsatte inn i 2012. Protestene rettet seg etter hvert ikke mot selve valgfusket, men direkte mot Kreml.

Mange demonstranter ble pågrepet. Noen av dem er fortsatt fengslet. Det gjør at folk er langt mindre fristet til å protestere nå enn de var den gang. Det er faktisk ganske utenkelig å demonstrere mot makten.

Russerne står nok også mer samlet enn tidligere, fordi de i stadig større grad føler at det er «vi mot dem». Etter annekteringen av Krim, krigen i Øst-Ukraina, sanksjonene fra vesten, de siste måneders dopingdebatt og ikke minst den anti-vestlige propagandaen i mediene, er russerne mer nasjonalistiske og stolte enn på veldig lenge. Det er en annen grunn til at folk ikke går på gata mot president Vladimir Putin og Kreml.

Men bildene fra 2011-2012 er likevel en påminnelse om at Russland ikke er uforanderlig. Det skjønner den tidligere KGB-agenten Putin bedre enn de fleste. Han er redd for at også Russland skal få sin fargede revolusjon. Det er derfor han er opptatt av å gjøre det så lite fristende som mulig å protestere.