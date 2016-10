Debatt VG fortsetter å rette udokumenterte anklager mot ILPI. Dette er alvorlig.

NJÅL HØSTMÆLINGEN, daglig leder, ILPI

Avisen insinuerer ytterst graverende forhold når avisen på kommentarplass skriver at «K-ordet rykker nærmere».

Spesielt alvorlig er det når VG ikke har noen dokumentasjon for disse påstandene. Tvert imot har UDs sentrale kontrollenhet slått fast at de ikke finner noe kritikkverdig med tildelingene fra UD til ILPI.

Faktum er klart: Det er ingen sammenheng mellom vår søknad til UD og den senere ansettelsen i ILPI. Søknaden var behandlet ferdig i UD da stillingen ble utlyst. UD bekrefter i tillegg at den aktuelle ansatte heller ikke hadde noen innflytelse på beslutningen om å bevilge penger til ILPIs prosjekt.

Saken er enkel: Når vi sender over en søknad, er vi opptatt av at den når rette vedkommende. For å sikre oss dette, rettet vi en forespørsel til en junior i avdelingen, som tilfeldigvis var den aktuelle ansatte på dette tidspunktet. Man ringer ikke toppsjefen i et departement med den typen praktiske spørsmål.

Derfor står den aktuelle ansatte på kopi i e-posten som innledes med «viser til telefonsamtale i går angående adressat for denne søknaden».

Så enkel og så lite spennende er denne saken.

