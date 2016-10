Sugerør dypt ned i statskassen?

Bistandsbudsjettet var i fjor på 34,5 milliarder, og har økt betydelig. Dette har gitt grunnlag for en egen «bistandsindustri». Har systemet sporet helt av?

GEIR WOXHOLTH, professor dr juris

VG skal ha honnør for sin gravejournalistikk om de såkalte bistandskonsulentene, herunder ved å rette oppmerksomheten mot foretaket ILPI. Det dreier seg imidlertid om et svært omfattende og komplekst saksforhold som fortsatt er et «flying target», etter hvert som det kommer nye oppslag.

Geir Woxholth

Det kan likevel – med forbehold for utviklingen – være grunn til å stille spørsmålet: Hva dreier denne saken seg om? Og hva dreier den seg ikke om?

Hva står på spill?

Når professor Anne Welle Strand uttaler til VG at det «er skremmende uetisk at konsulentfirmaer og enkeltpersoner beriker seg på skattebetalernes penger som skulle gå til fattige i utviklingsland», retter det oppmerksomheten mot eierne av konsulentfirmaet ILPI.

Dette er en utfordrende tilnærmingsmåte. Disse personene påtar seg gjennom sitt foretak å utføre oppgaver for UD. De er åpenbart høyt kvalifiserte. Og ingen vet om pengene hadde gått til fattige i utviklingsland, dersom de ikke hadde gått til ILPI; høyst sannsynlig hadde de gått til et annet konsulentfirma med like uetiske (?) eiere.

Saken dreier seg – isolert sett – ikke om det offentliges bruk av konsulenter. En helt annen sak er at en misbruk av konsulentmidler på bistandsområdet, gir gode argumenter for den som mener at sentralforvaltningens konsulentbruk er for stor.

Saken dreier seg heller ikke om bruken av konsulentene i bistandssektoren fungerer etter sitt formål. For formålet er ikke, slik mange synes å tro, at akkurat disse midlene skal tilfalle bistandstrengende. Formålet er at konsulentene skal bidra til å løse de oppdrag de har fått på en måte er mest mulig i samsvar med statens bistandspolitikk.

Bistandspolitikken vedtas av Stortinget blant annet gjennom budsjettvedtak og utøves av regjeringen, som har overlatt til UD og UDs etater å forvalte den under konstitusjonell kontroll og konstitusjonelt ansvar. Og her kommer det første poenget om hva saken egentlig dreier seg om: Dersom denne politikken er uten mål og mening, er det i seg selv dypt kritikkverdig. Norsk bistandspolitikk har vært omstridt og det har over tid vært utvist svikt på mange områder, noe som er vel dokumentert, først og fremst gjennom Terje Tvedts forskning. Saken dreier seg altså dels om norsk bistandspolitikk som sådan. Men den kan ikke isoleres til det.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Sugerør i statskassen?

Det problematiske i det beskrevne forsterkes nemlig betydelig, dersom private blir brukt til å forvalte sentrale deler av denne politikken, uten noe annet enn et privatrettslig ansvar overfor sin oppdragsgiver (UD), og for ikke å snakke om dersom de private mottar pengestøtte uten reell konkurranse, ved at de nærmest kommer i en tilnærmet faktisk monopolstilling.

Problemet øker i omfang, desto mer som «settes ut» på denne måten, både fordi pengebeløpene blir svære og fordi UD kan få problemer med kontrollen.

Gitt at situasjonen faktisk er denne, er jeg enig med Terje Tvedt i at dette er uholdbart og at ILPI har et «sugerør dypt ned i statskassen». Dermed dreier saken seg for det andre om forvaltningen av bistandspolitikken.

VG har formidlet at en betydelig del av ILPIs inntekter kommer fra oppdrag som ikke har vært underlagt saksbehandlingen for offentlige anbud, der formålet først og fremst er å ivareta likhetshensyn og transparens, men gjennom en særlig tilskuddsordning som UD forvalter, hvor penger kan tildeles ut fra et såkalt fritt skjønn. At man likevel har noen kriterier å forholde seg til, slik ILPI innvender, endrer ikke på det. Man kan naturligvis ikke strø om seg med skattepenger til private på slump.

Utfordringen ligger i at slike tilskuddsavtaler, som altså ikke er underlagt reglene om offentlige anbud, heller ikke er underlagt forvaltningens saksbehandlingsregler for forvaltningsvedtak.

Det er nemlig bare ensidige utdelinger av støtte som er forvaltningsvedtak . Tilskuddsavtaler forutsetter motytelser i form av konsulenttjenester. Dermed faller de utenfor forvaltningsvirksomhet og innenfor forvaltningens forretningsvirksomhet.

Bare ordet gir en umiskjennelig smak av ironi, når man tenker på at det er tale om offentlige midler som tildeles, uten at tildelingen er underlagt verken forvaltningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak, likhetsprinsippet eller prinsipper om innsyn og transparens – og ganske særlig når dette er tilfellet på et så sensitivt politisk område som bistandsfeltet. Avtalene faller rett og slett mellom to stoler: Reglene om offentlig anbud på den ene siden og forvaltningslovgivningens regler og prinsipper om myndighetsutøvelse på den andre siden.

Et ytterligere aspekt er dette: Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for all virksomhet som forvaltningsorganer driver, ikke bare når de fatter vedtak. De gjelder derfor for denne «forretningsvirksomheten». Det er imidlertid ikke noe så langt som kan tyde på at embets- eller tjenestemenn i UD har vært inhabile ved tildelingen av midler til ILPI; inhabilitet fordrer et nært vennskap.

Likevel er det interessante i større grad de usynlige bånd som eksisterer mellom ILPI-eierne, hvorav én er tidligere UD-direktør og de to øvrige har vært tilknyttet UD som konsulenter – og deres samarbeidspartnere i UD-systemet.

Bør granskes

Bindingene en slik «elitesirkulasjon» kan etablere fanges ikke uten videre opp av inhabilitetsreglene, men kan være uheldige fordi konsulentforetakenes interesser ikke nødvendigvis er de samme som UDs. Når inngåelsen av tilskuddsavtaler etter UDs kontrollorgans egne uttalelser er relasjonsbaserte, må det kunne fastslås at det stinker av hele sakskomplekset.

Oppsummeringsvis: Politisk redaktør Hanne Skartveit er treffsikker når hun i sin kommentar i VG 4. oktober uttaler: «Spør en politiker hva det viktigste målet er med norsk bistandspolitikk, og de aller fleste av dem vil svare 1 prosent. 1 prosent av BNP; bruttonasjonalprodukt, skal gå til bistand. Hvis den til enhver tids sittende regjering foreslår å bevilge mindre enn dette over statsbudsjettet, blir det bråk. Den som bevilger 1 prosent, har levert.»

Sitatet retter oppmerksomheten mot hovedproblemstillingen i dette sakskomplekset ved at det er selve bistandspolitikken som er årsaksfaktor nr 1. Hertil kommer den svært uheldige forvaltningen av den, først og fremst gjennom tilskuddsavtalene.

Etter VGs avsløringer, er det opplagt at UDs forvaltning av tilskuddsavtalene bør underlegges granskning. Og at politikerne må ta et større ansvar for bistandspolitikken.