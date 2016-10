Det norske bistandstriangelet

Debatt Triangelet politikk-forvaltning-bistandsindustri er trangt i Norge. Det er ikke bare fordi vi er et lite land. Det er også en funksjon av måten vi driver bistand på og ILPI-saken illustrerer behovet for reformer.

RUNE JANSEN HAGEN, professor, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

VG har satt søkelyset på bistandsindustrien i Norge, eksemplifisert ved ILPI, et institutt som har fått oppdrag for 150 millioner bistandskroner i perioden 2009-2015.

De tre eierne tok i fjor til sammen ut over åtte millioner i lønn og utbytte. Saken illustrerer en rekke svakheter ved måten Norge driver bistand på.

Sjelden målsetting

For det første er mål nummer 1 for norsk bistand å bruke én prosent av brutto nasjonalinntekt. Slike målsettinger er ytterst sjeldne på andre politikkfelt og viser at det viktigste er å gi Norge synlighet og status internasjonalt. Få andre land er like generøse og selv om totalen likevel er liten i den store sammenhengen, gir dette opplagt norske politikere og byråkrater innpass og innflytelse vi ikke ellers ville fått.

Rune Jansen Hagen.

Vi er for eksempel en av de ti største bidragsyterne til FN til tross for at vi er et lite land i utkanten av verden.

Det er ikke vanskelig å forstå at målsettingen neppe er det beste utgangspunktet for å drive effektiv bistand. På andre områder setter vi oss mål som har implikasjoner for ressursbruken, men her er dette snudd på hodet. Kapasiteten og kompetansen i forvaltningen har ikke klart å holde tritt med den sterke budsjettveksten som de gylne årene med høy oljepris har gitt oss (i nominelle kroner om lag en dobling siden 2005).

Dette har gitt gode tider for bistandsbransjen. Den kan opplagt ha viktig kompetanse, men det er grunn til å spørre hvorfor denne ikke finnes innenfor forvaltningen hvis behovet er så stort og vedvarende som bevilgningene til ILPI antyder. Det virker ikke som en spesielt kostnadseffektiv måte å drive bistand på.

Bredt og uprioritert

Fokus på utgiftsnivå i stedet for resultater har også andre implikasjoner. En nylig vurdering av det norske systemet for resultatmåling og evaluering gir det temmelig dårlig karakter. Basert på denne skriver Villanger m.fl. (2016: 20, min oversettelse): «En annen faktor som forklarer hvorfor retningslinjer og prosedyrer ikke blir fulgt er presset for å utbetale midler.»

Problemet forverres av at vi ikke er særlig gode til å prioritere. Ifølge regjeringen «konsentreres» innsatsen på fem hovedtema: Utdanning, humanitær bistand, helse, næringsutvikling og jobbskaping, klima, miljø og bærekraftig energi. I tillegg er menneskerettigheter, demokrati, kvinner, likestilling og antikorrupsjon såkalte tverrgående hensyn, hvilket i prinsippet vil si at de skal tas hensyn til i alt Norge gjør.

Når man har så brede og uprioriterte innsatser blir det opplagt vanskelig å ha den nødvendige kompetansen innomhus. Måling av resultater kompliseres også, spesielt fordi vi har vært et av de giverlandene som har spredd bistanden mest geografisk. I tillegg er prosjektbistanden i stor grad basert på søknader, og særlig i mottakerlandene kan det skorte på kompetansen til å designe og følge opp disse på en måte som gjør at man kan dokumentere resultater.

I sum driver vi altså både så bredt og så smått at det blir vanskelig å måle effektene. Som for 1-prosentmålet ligger det nok sterke interesser bak. Frivillige organisasjoner vil ha penger til sine land og tema, ambassadørene midler til å åpne dører for å kunne snakke om norske interesser og politikerne ønsker å finansiere nye initiativ som viser at de er handlekraftige og følger med tiden.

Bistandsindustrien lever derfor i symbiose med politikk og forvaltning; for den er både smått og bredt godt. At Norge har små fagmiljøer gjør at det blir mange som vandrer rundt i dette triangelet over tid og må være ekstra påpasselige med hvilken hatt de har på hodet for øyeblikket. ILPI-saken gir grunn til å spørre om det er en armlengdes avstand i systemet, slik det bør være. Innenfor bistand er dette spesielt viktig fordi vi holder fanen høyt ute når det gjelder korrupsjon og nepotisme.

Et eget departement

Det er tegn til positive endringer. Ifølge regjeringen er antall avtaler redusert fra 6000 til 4400 i løpet av det siste året. Antall mottagerland er redusert fra 113 til 88. Det snakkes om behovet for mer landkompetanse. Færre mottakere vil gjøre det enklere å skaffe seg det og dersom reduksjonen i antall avtaler innebærer større satsinger vil kostnadene ved solide kvantitative evalueringer være lettere å forsvare. Det vil over tid kunne medføre mer læring og bedre resultater.

ILPI-saken viser imidlertid at det også er grunn til å se på systemet. Som nevnt er det mange aktører som ønsker sin del av kaken. Helheten blir i liten grad ivaretatt, resultatene er ikke i fokus og det er vanskelig å holde noen ansvarlig.

Dersom en overlater den langsiktige bistanden til et eget departement med egen minister eller et direktorat med et klart mandat om å drive effektiv bistand vil en få et tydeligere skille mellom «diplomatiske utgifter» og «bistand,» ansvarsforholdene vil bli tydeligere og det vil bli vanskeligere for pressgrupper å påvirke. Dreier en samtidig vekk fra smått og bredt mot større og smalere satsinger både geografisk og tematisk, vil behovet for innkjøp av spisskompetanse fra bistandsindustrien på marginale felt reduseres.

Mer uavhengig bistand som i mindre grad har som utgangspunkt at Norge vet hva som skal til for å skape utvikling i mottakerlandene vil gjøre systemet mer robust overfor uregelmessigheter. Færre ressurser vil forsvinne i bistandstriangelet og det kan forsvares å bruke mer. Vi har råd til å drive effektiv bistand.