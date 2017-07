Ikke rør abortloven

Leder SVs stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski ønsker å utvide grensene for selvbestemt abort utover dagens 12 uker, og å avskaffe nemndene som behandler søknader om abort etter uke 12.

Kari Elisabeth Kaskis utspill kommer på bakgrunn av en sak i Klassekampen forrige uke, om en kvinne som fikk avslag i nemnda i svangerskapets uke 26, på tross av at legene hadde konstatert at kvinnen bar et barn som ikke var levedyktig.

For familien ble det naturlig nok en tøff tilleggsbelastning å måtte gå ekstra runder i systemet for å få lov til å avslutte svangerskapet på en måte som både var til kvinnens og barnets beste. I ettertid har sykehuset hatt grundige debatter om behandlingen kvinnen og hennes ektemann fikk da de møtte i nemnda. Ikke bare om utfallet, men også om hvordan de to ble møtt av legene.

Ut ifra hva vi vet om det som skjedde, er en slik gjennomgang helt på sin plass. Særlig i sårbare situasjoner som dette er det avgjørende at leger og andre fagfolk er lyttende og kloke, og at de evner å sette seg inn i situasjonen til menneskene de møter.

Og det er viktig at praksisen er den samme over hele landet. Det skal ikke være avgjørende for utfallet hvilken nemnd kvinnen som søker om senabort, møter opp i. Dessverre har det vist seg at det er forskjeller mellom ulike nemnder. En rapport fra 2013 viste at det var slik. På denne bakgrunnen har det denne sommeren kommet et forslag om å redusere antall primærnemnder, for å få en mer ensartet praksis.

Debatten om hvordan nemndene fungerer, er viktig. Men vi ser ingen grunn til å endre på hovedprinsippene i dagens abortlov, hverken når det gjelder grensen på 12 uker for selvbestemt abort, eller ordningen med nemnder for senaborter. Dagens abortlov har bred oppslutning, både politisk, og blant folk flest. Den forener to nærmest uforenelige hensyn, hensynet til kvinnens selvbestemmelse og til beskyttelsen av fosteret i mors liv.

Kvinnens selvråderett står sterkest i begynnelsen av svangerskapet, mens barnets rettsvern gradvis økes i takt med svangerskapets lengde. Det å åpne opp for en ny debatt om grunnprinsippene i dagens abortlov nå, i en tid der bioteknologien gir helt nye muligheter, og de etiske dilemmaene setter oss på prøver vi aldri tidligere har stått overfor, er en særdeles dårlig idé. Det beste vernet for kvinnens rett til selvbestemt abort, er å slå ring om dagens lov.